विज्ञापन
विशेष लिंक

T20 WC 2026 Final: राहुल द्रविड़ ने बताया फाइनल में भारत के साथ किस टीम को देखना चाहते हैं, कह दी ये बड़ी बात

Rahul Dravid Exclusive on Team India T20 World Cup 2026 Super Eight: राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया के प्रदर्शन को सराहा है और साथ ही कहा की भारतीय क्रिकेट जहां है उन्हें ये देखकर खुशी मिलती है.

Read Time: 1 min
Share
T20 WC 2026 Final: राहुल द्रविड़ ने बताया फाइनल में भारत के साथ किस टीम को देखना चाहते हैं, कह दी ये बड़ी बात
Rahul Dravid Exclusive on Team India T20 World Cup 2026 Super Eight:

Rahul Dravid T20 World Cup 2026 Final: टीम इंडिया के पूर्व कोच और कप्तान राहुल द्रविड़ ने एनडीटीवी के साथ खास बातचीत करते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारतीय टीम के प्रदर्शन को सराहा है. द्रविड़ ने कहा की टीम इंडिया पिछले कुछ सालों से लगातार शानदार क्रिकेट खेलती आ रही है और अभी भी वो शानदार प्रदर्शन जारी है. इसके साथ ही जब टी20 वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर द्रविड़ से पूछा गया की आप किस टीम के साथ फाइनल मुकाबला देखते हैं इसे लेकर उन्होंने कहा की भरइया टीम हो और उसके सामने बाकी कोई भी टीम हो.

द्रविड़ से जब पाकिस्तान के प्रदर्शन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा की मेरे लिए इंडियन क्रिकेट इम्पोर्टेन्ट हैं और आज जहां भारतीय क्रिकेट हैं मैं उससे खुस हूं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cricket, India, Pakistan, T20 World Cup 2026, Rahul Dravid
Get App for Better Experience
Install Now