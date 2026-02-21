विज्ञापन
T20 World Cup 2026 Super-8: पाकिस्तान-न्यूजीलैंड मैच पर 'कुदरत के निजाम का कहर', अगर बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या होगा?

Pakistan vs New Zealand Colombo Weather Update T20 WC 2026 Super-8 Match: भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में खेले गए मैच पर भी बारिश का खतरा था, लेकिन बारिश नहीं हुई थी. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम भी यही चाहेगी कि किसी तरह मैच के दौरान बारिश की बाधा न आए. 

Pakistan vs New Zealand Colombo Weather Update T20 WC 2026 Super-8 Match: टी20 विश्व कप 2026 में सुपर-8 मैचों की शुरुआत शनिवार से हो रही है. पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो में खेला जाना है. दोनों टीमों की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर टूर्नामेंट के दूसरे चरण की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करने की होगी. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की इस उम्मीद पर बारिश का खतरा है. कोलंबो में लगातार बारिश हो रही है. बारिश की वजह से पाकिस्तान टीम को अभ्यास का मौका भी नहीं मिला है. पाकिस्तान बिना अभ्यास के न्यूजीलैंड का सामना करने को तैयार है, लेकिन बारिश मैच के दौरान भी खलल डाल सकती है.

पाकिस्तान के कोच रहते हुए कभी सकलेन मुश्ताक ने प्राकृतिक घटनाओं के लिए कुदरत के निजाम की बात कही थी. पाकिस्तान-न्यूजीलैंड मैच में इसी निजाम का कहर दिख सकता है. 

क्या है कोलंबो के मौसम का पूर्वानुमान

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार को कोलंबो में 75 प्रतिशत बारिश की संभावना है. 18 प्रतिशत गरज के साथ बारिश की संभावना भी है. 6.7 मिमी बारिश हो सकती है. मैच शाम 7 बजे शुरू होना है. उस समय तक गरज के साथ बारिश की संभावना 41 प्रतिशत तक बढ़ सकती है और डेढ़ घंटे तक बारिश हो सकती है. बारिश की वजह से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला मैच धुलने का खतरा है. 

मैच के नतीजे के लिए सिर्फ अतिरिक्त 90 मिनट होंगे, लेकिन अगर पांच ओवर का मुकाबला भी संभव नहीं हुआ तो खेल रद्द कर दिया जाएगा. वहीं बारिश की वजह से मैच रद्द होने की स्थिति में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों को 1-1 अंक तो मिल जाएंगे, लेकिन सेमीफाइनल में दोनों टीमों के लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा.

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों ग्रुप स्टेज में 4 में से 3-3 मैच जीतकर सुपर-8 में पहुंची हैं. न्यूजीलैंड का रन रेट पाकिस्तान से बेहतर है. 

दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड

दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा रोमांचक होते रहे हैं. दोनों टीमों के बीच 49 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. 23 मैचों में न्यूजीलैंड जीता है, जबकि पाकिस्तान को 24 मैचों में जीत मिली है. इस तरह पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक बढ़त न्यूजीलैंड पर हासिल है. 

Pakistan, New Zealand, Mohammad Babar Azam, T20 World Cup 2026, Cricket
