Rahul Dravid: टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद ट्रॉफी के साथ कोच राहुल द्रविड़ का सेलिब्रेशन हुआ वायरल

Rahul Dravid T20 WC 2024 Victory Celebration: आखिरी के पल में भारतीय फैंस की सांसे अटकी थी तो आप समझ सकते हैंकी मैदान अंदर का माहौल कैसा रहा होगा. साल 2007 में पाकिस्तान के खिलाफ भी आखिरी ओवर में ही टीम इंडिया को जीत मिली थी और अब साल 2024 यानि की 17 साल बाद फिर टी20 चैंपियन बनी भारतीय टीम के जीत की खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता. दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में 7 रन से रौंदने के बाद सभी भारतीय खिलाड़ी मैदान में जश्न मानते हुए देखे गए तो वही कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid Celebration viral) ने भी जीत पक्की होने के बाद जोरदार तरीके से जीत की हुंकार भरते हुए देखे गए.

Rahul Dravid showing emotion.Ive seen it all. pic.twitter.com/rdaC3JqoKX

It's that sigh of relief in the end from Rahul Dravid after his aggressive celebration. pic.twitter.com/ZDeXiiLr7k