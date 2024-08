अफगानिस्तान को मिला चैंपियन बनाने वाला भारतीय 'गुरु', टीम इंडिया में रहा 7 साल का सफर

R. Sridhar has been Named as Afghanistan Assistant Coach: भारतीय टीम की करीब 7 सालों तक सेवा करने वाले पूर्व फील्डिंग कोच रामकृष्णन श्रीधर को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ी जिम्मेदारी मिली है. जी हां आप सही सुन रहे हैं. 54 वर्षीय आर श्रीधर को अफगान टीम ने आगामी न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए असिस्टेंट कोच नियुक्त किया है. टीम के मुख्य कोच इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर जोनाथन ट्रॉट हैं. अफगान टीम में श्रीधर, ट्रॉट की सहायक भूमिका में नजर आएंगे.

श्रीधर ने भारत की 2014 से 2021 के बीच की सेवा

आर श्रीधर भारतीय टीम के साथ साल 2014 से 2021 के बीच जुड़े रहे. पहली बार वह ब्लू टीम के साथ 2014 में इंग्लैंड सीरीज के दौरान एक्शन में नजर आए. यहां उन्होंने बतौर फील्डिंग कोच के रूप में अपनी सेवा दी थी. बोर्ड को उनका काम पसंद आया. यही वजह रही कि बीसीसीआई ने उनके कार्यकाल आगे बढ़ाया और वह रवि शास्त्री के साथ भी काम करने में कामयाब रहे.

ACB name R. Sridhar as National Team's Asst. Coach for New Zealand and South Africa Fixtures.



More: https://t.co/B8VZlnB10t pic.twitter.com/nmCuVpCqD9 — Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) August 21, 2024

हैदराबाद की टीम में अंडर-19 और अंडर-16 के कोच भी रह चुके हैं श्रीधर

भारतीय टीम के साथ जुड़ने से पहले आर श्रीधर हैदराबाद की टीम में अंडर-19 और अंडर-16 के मुख्य कोच के पद पर कार्यरत थे. यही नहीं वह बेंगलुरु स्थित एनसीए में भी अपनी सेवा प्रदान कर चुके हैं.

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2014 में आर श्रीधर भारतीय अंडर-19 टीम के साथ बतौर असिस्टेंट कोच जुड़े रहे. इसी साल आईपीएल में भी उन्हें किंग्स इलेवन पंजाब (मौजूदा समय में पंजाब किंग्स) के साथ जुड़ने का मौका मिला. यहां उन्होंने फील्डिंग कोच के रूप में कार्य किया.

आर श्रीधर करीब 2 साल तक आंध्र क्रिकेट टीम के साथ बतौर मुख्य कोच के रूप में भी जुड़े रहे. इस टीम के अलावा वह त्रिपुरा की टीम को भी मुख्य कोच के रूप में कोचिंग दे चुके हैं.

यह भी पढ़ें- ''हम उनकी भावनाओं'', रोहित शर्मा के गुस्से पर श्रेयस अय्यर ने दिया हैरान कर देने वाला बयान, VIDEO