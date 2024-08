''हम उनकी भावनाओं'', रोहित शर्मा के गुस्से पर श्रेयस अय्यर ने दिया हैरान कर देने वाला बयान, VIDEO

Shreyas Iyer Big Statement: मध्यक्रम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने रोहित शर्मा की कप्तानी पर बड़ा बयान दिया है. दरअसल, बीते कल (21 अगस्त 2024) रोहित शर्मा को सिएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2023-24 में 'मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर' के अवॉर्ड से नवाजा गया. यहीं पर मोहम्मद शमी और श्रेयस अय्यर ने रोहित शर्मा को लेकर खास बातचीत की. शमी ने बताया कि जो हम टीवी स्क्रीन पर रोहित शर्मा के गुस्से वाले रूप को देखते हैं. वह समझाने के बावजूद नहीं समझने पर आता है. शमी के इस बात से 29 वर्षीय अय्यर भी सहमत नजर आए.

केकेआर के कप्तान ने अपना विचार साझा करते हुए कहा, ''शमी भाई वास्तव में सही कह रहे हैं. वो, तो, उसको, इसको जो हम देखते हैं. वो हमारे फीलिंग्स हैं. हम उनकी भावनाओं को समझते हैं. हम उनकी अगुवाई में पिछले कई सालों से खेल रहे हैं.''

Shreyas Iyer and Mohammed Shami talking about their captain Rohit Sharma.🥹



The Captain, the leader, the legend @ImRo45 🐐 pic.twitter.com/DmXJ7YaegC