IPL 2025: अश्विन के यू-ट्यूब चैनल को लेकर मचा बवाल, CSK के मैचों का कवरेज हुआ बंद, विवाद को लेकर एडमिन ने तोड़ी चुप्पी

R Ashwin's YouTube channel controversy, IPL 2025: अश्विन के यू-ट्यूब चैनल ने IPL 2025 में सीएसके के मैचों का प्रीव्यू और रिव्यू बंद करने का फैसला किया है. यह निर्णय सोशल मीडिया पर विवाद के बाद लिया गया, जब मेहमान प्रसन्ना अगोरम (Prasanna Agoram) ने पिछले हफ्ते अश्विन के यू-ट्यूब चैनल पर सीएसके के खिलाड़ी नूर अहमद (Noor Ahmad) को चुनने के फैसले की आलोचना की थी. जब अगोरम की आलोचना वाला वीडियो वायरल हुआ और फिर हटा लिया गया तब सोशल मीडिया पर सीएसके फैन्स ने नाराजगी जताई, जिसके बाद चैनल के एडमिन ने औपचारिक बयान जारी किया. अश्विन के चैनल के एडमिन की ओर से जारी एक पोस्ट में कहा गया है, "पिछले हफ़्ते इस फ़ोरम पर चर्चाओं को देखते हुए, हम इस बात का ध्यान रखना चाहते हैं कि चीज़ों की व्याख्या कैसे की जा सकती है और हमने इस सीज़न के बाकी बचे मैचों के लिए CSK के मैचों के प्रीव्यू और रिव्यू से दूर रहने का फ़ैसला किया है."

पोस्ट में आगे लिखा गया है कि, "हम अपने शो में आने वाले दृष्टिकोणों की विविधता को महत्व देते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि बातचीत हमारे द्वारा स्थापित प्लेटफ़ॉर्म की अखंडता और उद्देश्य के अनुरूप रहे. हमारे मेहमानों द्वारा व्यक्त किए गए विचार अश्विन की व्यक्तिगत राय को नहीं दर्शाते है."

यह मामला अश्विन के यू-ट्यूब चैनल से जुड़ा है. विवाद पिछले हफ्ते शुरू हुआ, जब सीएसके को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा. अगोरम की टिप्पणी थी कि सीएसके को नूर अहमद की जगह एक अतिरिक्त बल्लेबाज चुनना चाहिए था. जबकि सीएसके के खराब प्रदर्शन और अश्विन-जडेजा की तुलना में नूर अहमद के बेहतर प्रदर्शन ने बहस को हवा दी.

Ashwin has just taken down his latest video. The message has been truly received. We stand tall! @ChennaiIPL pic.twitter.com/oLiWxVsYQ8

Ashwin should be thrown out of the squad right away



He seems to be more interested in His YT channel - Throwing tantrums , involving in SM fights



No batsman see him as a threat



See how other franchises scout young spin talent-- You have to blame yourself @ChennaiIPL https://t.co/8bGhrGOdAc