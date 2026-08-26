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6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6...देव लाकड़ा ने वॉरियर्स का खिताबी सपना किया चकनाचूर, 'क्वालीफायर-2' में पहुंची दिल्ली

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के एलिमिनेटर मैच में पुरानी दिल्ली 6 ने आउटर दिल्ली वॉरियर्स के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल करते हुए 'क्वालीफायर-2' में जगह बना ली है, जहां 28 अगस्त को उसका सामना सेंट्रल दिल्ली किंग्स से होगा. वहीं, इस हार के साथ वॉरियर्स का खिताबी सपना चकनाचूर हो गया.

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6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6...देव लाकड़ा ने वॉरियर्स का खिताबी सपना किया चकनाचूर, 'क्वालीफायर-2' में पहुंची दिल्ली
Anuj Rawat, Dev Lakra
IANS

DPL 2026: पुरानी दिल्ली 6 ने दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के एलिमिनेटर मैच में आउटर दिल्ली वॉरियर्स के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल करते हुए 'क्वालीफायर-2' में जगह बना ली है, जहां 28 अगस्त को उसका सामना सेंट्रल दिल्ली किंग्स से होगा. वहीं, इस हार के साथ वॉरियर्स का खिताबी सपना चकनाचूर हो गया. 

अरुण जेटली स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी आउटर दिल्ली वॉरियर्स 19.4 ओवरों में 179 रन पर सिमट गई. टीम ने 28 के स्कोर पर यजस शर्मा (12) का विकेट गंवा दिया था, जिसके बाद प्रियांश आर्य ने अक्षय सैनी के साथ दूसरे विकेट के लिए 39 गेंदों में 73 रन की साझेदारी करते हुए टीम को शतक के पार पहुंचा दिया. 

अक्षय और प्रियांश ने दिखाया दम

अक्षय 26 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ 42 रन बनाकर आउट हुए, जबकि प्रियांश ने 32 गेंदों में 3 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 57 रन बनाए. मोनू शुक्ला (12) ने शिवम शर्मा (19) के साथ सातवें विकेट के लिए 13 गेंदों में 28 रन जुटाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. विपक्षी खेमे से रजनीश दादर ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए, जबकि दिग्वेश राठी, उद्धव मोहन और देव लाकड़ा ने 2-2 विकेट निकाले.

इसके जवाब में पुरानी दिल्ली ने 14.5 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस टीम को 18 के स्कोर पर समर्थ सेठ (5) के रूप में पहला झटका लगा, जिसके बाद आर्यन गौड़ ने देव लाकड़ा के साथ दूसरे विकेट के लिए 33 गेंदों में 67 रन जुटाए. आर्यन 23 गेंदों में 6 बाउंड्री के साथ 36 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद कप्तान अनुज रावत ने देव लाकड़ा के साथ तीसरे विकेट के लिए 27 गेंदों में 51 रन जुटाकर टीम को जीत की पटरी पर ला दिया.

देव 32 गेंदों में 8 छक्कों और 6 चौकों के साथ 82 रन बनाकर आउट हुए. यहां से अनुज ने ललित यादव के साथ 19 गेंदों में 47 रन की अटूट साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई. अनुज 25 गेंदों में 5 छक्कों और 3 चौकों के साथ 52 रन बनाकर नाबाद रहे. विपक्षी खेमे से अमन चौधरी और प्रथम सलूजा को 1-1 विकेट हाथ लगा.

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