Ranji Trophy: 26 चौके और 6 छक्के: दिल्ली के तूफानी बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने गुजरात के गेंदबाजों को किया बेहाल

प्रियांश आर्य फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने से बहुत कम के अंतर से चूक गए. उनकी शानदार पारी की बदौलत दिल्ली की टीम रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप सी मैच के पहले दिन गुजरात के खिलाफ मजबूत स्थिति में पहुंच गई. रविवार को खेल खत्म होने तक दिल्ली ने 4 विकेट के नुकसान पर 381 रन बना लिए थे आर्य अपनी पूरी पारी के दौरान बेहतरीन लय में दिखे उन्होंने 126 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें 15 चौके और 2 छक्के शामिल थे.

उन्होंने चिंतन गजा की कमर की ऊंचाई वाली एक गेंद को डीप स्क्वायर लेग की तरफ खेलकर अपना यह मुकाम हासिल किया. ऑस्ट्रेलिया 'ए' के ​​खिलाफ भारत 'ए' की व्हाइट-बॉल सीरीज (जिसमें उन्होंने केवल एक मैच खेला था) से लौटने के बाद, आर्य ने बल्लेबाजी के लिए मददगार पिच पर रेड-बॉल क्रिकेट (लाल गेंद वाले खेल) के हिसाब से खुद को बहुत जल्दी ढाल लिया

प्रियांश आर्य और आयुष बडोनी के बीच 234 रनों की साझेदारी

दिल्ली की पारी का मुख्य आकर्षण आर्य और कप्तान आयुष बडोनी के बीच चौथे विकेट के लिए हुई 234 रनों की साझेदारी रही बडोनी 149 गेंदों में 115 रन (11 चौके, 2 छक्के) बनाकर नाबाद रहे. बडोनी ने 113 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें उन्होंने 11 चौके और 1 छक्का जड़ा यह बडोनी का पांचवां फर्स्ट-क्लास शतक था. वह मनन हिंगराजिया की एक नीची रहने वाली गेंद पर बोल्ड हो गए

प्रियांश ने लगाए 26 चौके और 6 छक्के

जब आर्य अपने दोहरे शतक से सिर्फ 1 रन दूर आउट हुए, तब दिल्ली का स्कोर 77वें ओवर में 4 विकेट पर 376 रन था. आर्य ने 199 रन बनाने के लिए 220 गेंदों का सामना किया और अपनी पारी में 26 चौके और 6 छक्के लगाए. दिल्ली की पहली पारी में 84 ओवरों के खेल के बाद जब स्टंप्स (दिन का खेल खत्म) हुए, तब सुमित माथुर (0 रन, नाबाद) क्रीज पर बडोनी का साथ दे रहे थे.

गुजरात के लिए हर्षल पटेल सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 66 रन देकर 2 विकेट लिए. दिल्ली में ही हो रहे ग्रुप सी के एक अन्य मैच में, पहले दिन कुल 15 विकेट गिरे मोहम्मद शमी के बिना खेल रही बंगाल की टीम, सर्विसेज के खिलाफ पहली पारी में 186 रन पर ऑलआउट होने के बाद शानदार वापसी करने में सफल रही बंगाल के स्पिनरों प्रदीप्त प्रमाणिक और आमिर गनी ने मिलकर चार विकेट लिए, जिससे दिन का खेल खत्म होने तक सर्विसेज का स्कोर 5 विकेट पर 83 रन हो गया आज गिरे सभी 15 विकेट स्पिनरों के खाते में गए.

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