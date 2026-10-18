'उम्र मत देखिए...', भुवनेश्वर की वापसी के बाद शमी नहीं गावस्कर ने इस खिलाड़ी को टीम इंडिया में मौका देने की उठाई मांग

भुवनेश्वर कुमार की भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में वापसी इस बात का साफ संकेत है कि टीम प्रबंधन अब अनुभव को भी अहमियत दे रहा है. इस अनुभवी तेज गेंदबाज के टीम में शामिल होने के बाद मोहम्मद शमी भी चर्चा में आ गए हैं, जो राष्ट्रीय टीम में वापसी करने के लिए बेताब हैं. ऐसे समय में, जब टीम की गेंदबाजी को लेकर पूरा ध्यान भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी पर है, भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के एक और खिलाड़ी का समर्थन किया है, जो भारतीय टीम में वापसी कर सकता है. वह खिलाड़ी हैं क्रुणाल पांड्या.

उन्होंने घरेलू क्रिकेट और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन राष्ट्रीय टीम में उनकी वापसी को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है.

जियोस्टार से बातचीत के दौरान गावस्कर ने कहा, "वह एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं. वास्तव में, वह हमारे सबसे समझदार क्रिकेटरों में से एक हैं. उनकी गेंदबाजी में यह साफ नजर आता है. वह गेंद को बहुत ज्यादा टर्न नहीं कराते, लेकिन अपनी लाइन और लेंथ में बेहद चतुराई से बदलाव करते हैं. वह बल्लेबाज के दिमाग को पढ़ लेते हैं और अक्सर पैड पर गेंदबाजी करते हैं. आपने उन्हें कई बार बाउंसर फेंकते हुए भी देखा होगा. वह हमेशा बल्लेबाज के खिलाफ कुछ न कुछ सोचते और रणनीति बनाते रहते हैं. अगर विकेट नहीं भी मिले, तो कम से कम वह बल्लेबाज को खुलकर रन नहीं बनाने देते."

उन्होंने आगे कहा, "इसके अलावा वह एक उपयोगी बल्लेबाज और बेहतरीन डीप फील्डर भी हैं. मेरा मानना है कि यदि आप विश्व कप जीतना चाहते हैं, तो आपको ऐसे खिलाड़ियों का चयन करना चाहिए जिनमें आपको विश्व कप जिताने की क्षमता दिखाई देती हो."

क्रुणाल पांड्या ने आखिरी बार 2021 में भारत के लिए मुकाबला खेला था. इसके बाद उन्होंने आईपीएल 2025 और आईपीएल 2026 में आरसीबी की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई. हालिया सत्र में उन्होंने 16 मैचों में 14 विकेट लेने के साथ 226 रन भी बनाए, जिससे एक ऑलराउंडर के रूप में उनकी उपयोगिता फिर से साबित हुई.

भारत के पूर्व कप्तान ने टीम प्रबंधन को यह सलाह भी दी कि खिलाड़ियों का मूल्यांकन उनकी उम्र के आधार पर नहीं, बल्कि फिटनेस और प्रदर्शन के आधार पर किया जाना चाहिए.

गावस्कर ने कहा, "उनकी उम्र मत देखिए. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर वे आईपीएल खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वे फिट हैं. अगर वे घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं, तो भी वे फिट हैं. और अगर उन्होंने वहां अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उन्हें भारतीय टीम में चुनना चाहिए. चयन की प्रक्रिया इसी तरह आगे बढ़नी चाहिए."

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