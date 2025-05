प्रीति जिंटा किसकी वजह से देखती थीं क्रिकेट? कहा अब पहले जैसे नहीं होगा टेस्ट

Preity Zinta Emotional After Virat Kohli Test Retirement: विराट कोहली के अचानक टेस्ट संन्यास से हर कोई हैरान है. बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने भी दिग्गज क्रिकेटर के रिटायरमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. सोशल मीडिया एक्स पर अपना दुःख जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा है, 'मैंने टेस्ट क्रिकेट को मुख्य रूप से विराट के लिए देखा है. खेल के इस फॉर्मेट में उन्होंने जुनून और एक चरित्र भर दिया था. मुझे नहीं लगता टेस्ट क्रिकेट अब पहले जैसा अभी हो पाएगा. उनके भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूं. हमारे मौजूदा खिलाड़ियों को विराट, रोहित और अश्विन जैसे खिलाड़ियों की जगह लेनी पड़ेगी. क्योंकि अब वे टेस्ट क्रिकेट से दूर हो गए हैं.

विराट कोहली ने अपने 14 सालों के सुनहरे टेस्ट करियर पर विराम लगा दिया है. बीते सोमवार (12 मई) को उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने रिटायरमेंट की घोषणा की. जिसके बाद हर कोई आश्चर्यचकित रह गया. उन्होंने संन्यास का ऐलान करते हुए लिखा, 'जब मैं खेल के इस फॉर्मेट से दूर जा रहा हूं तो यह आसान नहीं है, लेकिन यह सही लगता है. मैंने इसे अपना सबकुछ दिया है और इसने मुझे उम्मीदों से कहीं अधिक दिया है.'

I saw test cricket mainly for Virat. He infused so much passion and so much character into the game with his competitiveness & the desire to excel. I don't think test cricket will ever be the same again. I wish him well and all the best for his future. Our current Indian players… https://t.co/XOkwATJtr7