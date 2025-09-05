विज्ञापन
विशेष लिंक

प्रवीण कुमार ने BCCI के सीनियर पुरुष चयन पैनल में किसी पद के लिए नहीं किया है आवेदन - सूत्र

Application for BCCI Senior Selection Panel: प्रवीण ने 2007 से 2012 के बीच छह टेस्ट, 68 वनडे और 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है.

Read Time: 2 mins
Share
प्रवीण कुमार ने BCCI के सीनियर पुरुष चयन पैनल में किसी पद के लिए नहीं किया है आवेदन - सूत्र
Praveen Kumar Not Applied for BCCI Senior Selection Panel
  • पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने बीसीसीआई की सीनियर पुरुष चयन पैनल के लिए आवेदन नहीं किया है
  • प्रवीण कुमार ने 2007 से 2012 तक भारत के लिए छह टेस्ट और 68 वनडे मैच खेले थे
  • BCCI ने सीनियर चयन समिति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए पांच साल पहले संन्यास लेना अनिवार्य किया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Praveen Kumar Not Applied for BCCI Senior Selection Panel: पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने बीसीसीआई की सीनियर पुरुष टीम के चयन पैनल में किसी पद के लिए आवेदन नहीं किया है. इस गेंदबाज के करीबी सूत्रों ने शुक्रवार को आईएएनएस को यह जानकारी दी. पहले ऐसी खबरें आई थीं कि प्रवीण ने अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति में दो विज्ञापित पदों में से एक के लिए आवेदन किया है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर है.

प्रवीण, जिन्होंने 2007 से 2012 के बीच छह टेस्ट, 68 वनडे और 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 112 अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए. हालांकि, बीसीसीआई के एक शीर्ष अधिकारी ने भी पुष्टि की कि बोर्ड को उनसे कोई आवेदन नहीं मिला है. पिछले साल से, प्रवीण उत्तर प्रदेश सीनियर पुरुष टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में कार्यरत हैं. बीसीसीआई द्वारा जारी विवरण के अनुसार, सीनियर पुरुष चयन समिति के लिए नए आवेदकों को कम से कम पांच साल पहले क्रिकेट से संन्यास लेना होगा.

आदर्श आवेदक ने कम से कम सात टेस्ट या 30 प्रथम श्रेणी मैच, या दस वनडे और 20 प्रथम श्रेणी मैच खेले होने चाहिए. इसके अतिरिक्त, आवेदकों को पिछले पाँच वर्षों से बीसीसीआई की किसी भी क्रिकेट समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए. अगरकर के अलावा, एसएस दास और अजय रात्रा सीनियर पुरुष चयन समिति के अन्य सदस्य हैं. बीसीसीआई ने महिला राष्ट्रीय चयन समिति में चार रिक्तियों और जूनियर पुरुष चयन समिति में एक पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं, और इनके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर शाम 5 बजे निर्धारित की गई है.

महिला चयन समिति के लिए, वे खिलाड़ी जो भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं और कम से कम पाँच वर्ष पहले खेल से संन्यास ले चुकी हैं, उपलब्ध चार पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं. आवेदक को बीसीसीआई की किसी भी क्रिकेट समिति का कुल पाँच वर्षों तक सदस्य नहीं होना चाहिए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Praveen Kumar, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com