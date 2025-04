Priyansh Arya: प्रियांश आर्य ने रचा इतिहास, 39 गेंदों में शतक ठोक मचाया तहलका, ऐसा महारिकॉर्ड बनाने वाले पहले बल्लेबाज

Priyansh Arya 39 Ball Century: चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पंजाब किंग्स के बल्लेबाज प्रियांश आर्य का तहलका देखने को मिला और इस अनकैप्ड बल्लेबाज ने सिर्फ 39 गेंदों में शतक लगाकर इतिहास रच दिया. प्रियांश आर्य ने इस दौरान एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आईपीएल इतिहास में कोई भी खिलाड़ी नहीं कर पाया था.

A knock of the highest caliber from Priyansh Arya as he scores 103(42)



