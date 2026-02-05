विज्ञापन
विशेष लिंक

T20 World Cup में भारत के बॉयकॉट पर अड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ICC लगा सकता है बड़ा जुर्माना- सूत्र

Pakistan PM on T20 World Cup 2026 Match Boycott: सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB को ICC के गवर्निंग बोर्ड द्वारा 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच खेलने से इनकार करने पर दंडित किए जाने पर महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हो सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
T20 World Cup में भारत के बॉयकॉट पर अड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ICC लगा सकता है बड़ा जुर्माना- सूत्र
Pakistan PM on T20 World Cup 2026 Match Boycott

Pakistan PM on T20 World Cup 2026 Match Boycott: आईसीसी (ICC) वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर बैकडोर चैनल से बातचीत तो हो रही है मगर घटनाक्रम दो दिशाओं में बढ़ते भी दिख रहे हैं. इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने सामने आकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रुख पर अपना फैसला साफ किया दूसरी तरफ ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तगड़े फाइन या जुर्माना के बारे में भी सोच रही है. सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB को ICC के गवर्निंग बोर्ड द्वारा 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच खेलने से इनकार करने पर दंडित किए जाने पर महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हो सकता है.

पाकिस्तानी अखबार डॉन न्यूज के अनुसार, इस्लामाबाद में फेडरल कैबिनेट को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी पीएम ने कहा,"हमने T20 वर्ल्ड कप के बारे में साफ रुख अपनाया है कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे." शहबाज़ शरीफ़ ने कहा कि उन्होंने सावधानी से आकलन करने के बाद भारत मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया है.  शाहबाज शरीफ का यह बयान देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

एजेंसी द्वारा एकत्र की गई जानकारी के अनुसार, ICC के 2024-27 वित्तीय साइकिल में पाकिस्तान का हिस्सा लगभग $144 मिलियन है, जिसमें PCB को सालाना $38 मिलियन अमेरिकी डॉलर की  उच्चतम दर से पैसे मिलते हैं. यदि आईसीसी पाकिस्तान को भारत के साथ मैच नहीं खेलने के लिए दंडित करने का फैसला करता है, तो पीसीबी को लगभग 40 अरब पाकिस्तानी रुपये का वित्तीय नुकसान हो सकता है, जो उनकी वित्तीय हालत को अच्छा खासा प्रभावित कर सकता है।

सूत्रों ने ये भी कहा कि PCB 40 अरब पाकिस्तानी रुपये के कारण वित्तीय रूप से मजबूत है. लेकिन यदि यह झटका लगता है, तो यह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वित्तीय चुनौतियों का कारण बन सकता है. पाकिस्तान ने पहले ही 2024 टी20 वर्ल्ड कप और पिछले साल की चैंपियंस ट्रॉफी से महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त कर लिया है और टूर्नामेंट के लिए $70 मिलियन के कुल बजट से अतिरिक्त $6 मिलियन हासिल कर लिया है.

पीसीबी को अभी भी इस साल के टी20 वर्ल्ड कप और अगले साल के 50-ओवर वर्ल्ड कप का अपना शेयर हासिल करना बाकी है. और, इन जगहों पर भी आईसीसी वित्तीय दंड लगा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ताजा बयान से लगता है कि या तो PCB ने इन सबका आकलन कर लिया है और वह ICC को किसी बड़े समझौते के लिए टेबल पर आमने-सामने लाना चाहते हैं या फिर बांग्लादेश का साथ देने की रणनीति बनाकर एक अलग राजनीति भी खेल रहे हैं.2024

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, T20 World Cup 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now