IND vs PAK: तोपों में बांधकर उड़ा दो, इन्हें अंडे और टमाटर मारो-पाकिस्तान में क्रिकेटरों पर फूटा गुस्सा

Pakistani Fan Angry Reaction on Lose Final vs IND Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को कभी ना भूलने वाला जख्म दिया है. टीम इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल मुकाबले में 5 विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप चैंपियन बनी. दोनों देशों के बीच तनाव वाले माहौल में खेले गए इस टूर्नामेंट में एक ऐसा संयोग भी बन गया. 41 सालों के एशिया कप इतिहास में पहली बार दोनों टीमें फाइनल में आमने-सामने हुई. एशिया कप 2025 शुरू होने से पहले टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच तीन बार टक्कर होने की बात हो रही थी और समय का पहिया ऐसा घुमा की दोनों टीमें पहले 14 सितंबर को लीग स्टेज में और उसके बाद 21 सितंबर को सुपर 4 स्टेज में और आखिरी बार सीधे 28 सितंबर को फाइनल में आमने-सामने हुई.

तीनों ही बार टीम इंडिया ने किया बड़ा प्रहार

एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को पहले लीग मुकाबले में हराया, तब पाकिस्तानी फैंस इस उम्मीद में थे की चलो सुपर फोर में तो हम भारत को हरा कर वापसी कर लेंगे, लेकिन हकीकत में इससे बहुत उलट हुआ. टीम इंडिया पाकिस्तान से पहले फाइनल में प्रवेश कर चुकी थी. पाकिस्तान ने जब बांग्लादेश को हराया और फाइनल में पहुंची तो पाकिस्तानी फैंस के साथ हारिस रउफ का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमे फैंस उनसे फाइनल में टीम इंडिया से बदला लेने और हराने की बात कर रहे थे.

इन्हें 21 तोपों की सलामी दें, पाकिस्तानी फैन का रिएक्शन वायरल

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान टीम के फिस्सडी प्रदर्शन और उसके बाद फाइनल में मिली हार पर पाकिस्तानी फैंस का गुस्सा फूटा और उसके बाद फिर क्या था उसने एक बड़ी मांग कर डाली. रियल टीवी यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तानी फैंस ने कहा की मैं तो कहता हूं की जो हिटलर ने किया था, वही करना चाहिए इनके साथ. वो आए और इन्हें 21 तोपों की सलामी दें. इसपर सवाल करते हुए एंकर ने कहा की तोपों की सलामी दें, इसपर वापस गुस्से से भरा पाकिस्तान फैन ने कहा की उन्हें तोपों के साथ बांध कर सलामी दो. नाराज फैन यही चुप नहीं हुआ और आगे भारतीय टीम को लेकर बोलते हुए कहा की हम कुछ भी नहीं हैं वो हमसे बदला लेने की बात कर रहे थे और बदला ले भी लिया. लाखों पाकिस्तानियों का दिल तोड़कर उन्होंने हमसे बदला लिया.

इनका स्वागत अंडे, टमाटर मारकर करना चाहिए

आप सारी सीरीज हार रहे हो. वो कहते हैं ना तुमसे ना हो पायेगा बेटा. जब से ये मोहसिन नकवी, जिसको अली बे ते नहीं पता उन्हें चेयरमैन बना रखा है, जब से वो आए हैं क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया है. ये बाबर और रिज़वान के टीमें में होता था की बाबर आउट हो गए तो पीछे से खिलाड़ी बोलते थे की आप चाय बनाओ हम पीछे से आ रहे हैं और इस मैच में भी यही हुआ है. मेरे ख्याल से इनको अंडे, टमाटर और जूते मारकर इनका स्वागत करना चाहिए. पाकिस्तान जैसी टीम का एक नाम था. श्रीलंका जैसी टीम 200 रन बनाती है और हम कहा हैं. हम कहां से कहां आ गए है इससे अच्छा है आप क्रिकेट ही खत्म कर दो. गली मोहल्ले में जो मैच होते है वो टी20 में इनसे ज्यादा रन बना लेते हैं. गली मोहल्ले की टीम इनसे ज्यादा अच्छी है.