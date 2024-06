VIDEO: ट्रैक्टर बेचकर मैच देखने पहुंचा था पाकिस्तानी फैन, बाबर की टीम ने दिया गहरा जख्म, जानें भारत के लिए क्या कहा

Pakistani Fan Sold his Tractor to Watch India vs Pakistan Match: दुनिया भर की नजर भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर टिकी रहती है. क्रिकेट के मैदान में इन दोनों टीमों की भिड़ंत देखने के लिए फैंस भी किसी हद तक गुजर जाते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 19वां मुकाबला पिछले रविवार (9 जून) को इन्हीं दोनों चिर प्रतिद्वंदी टीमों के बीच खेला गया. इस हाई वोल्टेज मुकाबले का गवाह न्यूयॉर्क स्थित नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना. यहां भी फैंस मैच का आनंद लेने के लिए विश्व के कोने कोने से आए थे. एक फैन ऐसा भी रहा जो पैसा नहीं होने की वजह से अपने ट्रैक्टर को बेचकर मैच देखने के लिए पहुंचा था. हालांकि, पाकिस्तान की हार से वह निराश है.

मैच के बाद पाकिस्तानी फैन ने एएनआई न्यूज एजेंसी के साथ बातचीत करते हुए कहा, 'इस मुकाबले को देखने के लिए मैंने अपने ट्रैक्टर को बेच दिया. जिससे मैं ढाई लाख रूपये का टिकट प्राप्त कर सकूं. जब मैंने भारत के लक्ष्य को देखा तो मुझे लगा हम आसानी से यह मुकाबला जीत जाएंगे. यह मैच पूरी तरह से हमारे हाथ में था. हालांकि, बाबर आजम के आउट होने के बाद हमने यह मैच गंवा दिया. पाकिस्तानी फैन इस हार से बेहद निराश हैं. मैं भारत की जीत होने पर आप लोगों को बधाई देता हूं.'

#WATCH | After India beat Pakistan by 6 runs in ICC T20 World Cup 2024 at Nassau County International Cricket Stadium, New York, a Pakistan cricket team supporter says, "I have sold my tractor to get a ticket worth $ 3000. When we saw the score of India, we didn't think that we… pic.twitter.com/HNrP15MQbZ