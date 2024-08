PAK vs BAN: किसी तरह पाकिस्तान में लौटा क्रिकेट, तो अब किस्मत नहीं दे रही साथ, रावलपिंडी टेस्ट पर मंडराया खतरा

PAK vs BAN 1st Test Match Likely to be Abandoned: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 21 अगस्त से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है. सीरीज का पहला मुकाबला 21 अगस्त से 25 अगस्त के बीच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. सीरीज शुरू होने से पहले एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है. पाकिस्तानी मौसम विभाग के मुताबिक रावलपिंडी टेस्ट मैच के पांचों दिन बारिश होने की प्रबल संभावना है. अगर मुकाबले के दौरान बारिश होती है तो मैच के रोमांच में बाधा आना कंफर्म है.

दोनों टीमों के लिए बेहद अहम है यह मुकाबला

पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिहाज से यह मुकाबला काफी अहम है. दरअसल, यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जा रही है. ऐसे में दोनों टीमों को अंकतालिका में अपनी स्थिति सुधारने का सुनहरा मौका है. खुदा ना खास्ता यह मैच रद्द होता है तो दोनों टीमों के अंक पर सीधे तौर से प्रभाव पड़ेगा.

बारिश से प्रैक्टिस सेशन भी हुआ प्रभावित

रावलपिंडी में हो रही लगातार बारिश की वजह से दोनों टीमों के प्रैक्टिस सेशन में भी बांधा उत्पन्न हुई है. हाल यह है कि पानी के भराव की वजह से ग्राउंड स्टाफ भी पिच पर ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं. टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला किस पिच पर खेला जाएगा. मौजूदा समय में इसपर भी स्थिति साफ नहीं है.

पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश हेड टू हेड रिकॉर्ड

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए अबतक टेस्ट मैचों पर गौर करें तो यहां पाकिस्तान का पूरी तरह से विपक्षी टीम के खिलाफ दबदबा नजर आता है. दोनों टीमें रेड बॉल क्रिकेट में अबतक 13 बार आमने-सामने हुई हैं. यहां पाकिस्तान को 12 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि बांग्लादेश की टीम अब भी अपने पहले जीत के लिए तरस रही है. दोनों टीमों के बीच एक मैच ड्रा रहा है.

