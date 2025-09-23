IND vs PAK: मैच हार गए लेकिन...'हारिस रऊफ की वाइफ के विवादित पोस्ट ने मचाया बवाल, उगला जहर

Pakistan Star Haris Rauf's Wife Muzna Masood Malik: पाकिस्तान के क्रिकेटर तो अपने घटिया हरकत पर उतर आए ही हैं अब उनकी वाइफ भी विवादित पोस्ट शेयर कर अपने देश पाकिस्तान को शर्मसार करने में पीछे नहीं हैं. बता दें कि पाकिस्तान और भारत के बीच मैच के दौरान हारिस रऊफ ने मैदान पर विमान गिराने का अपमानजनक इशारा किया था. रऊफ का इरादा यह दिखाना था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों को गिराया था, जो एक झूठा दावा था जिसका खंडन पहले ही किया जा चुका है. रऊफ ने वकायदा फैन्स की ओर देखकर 6-0 का भी इशारा किया था. रऊफ की इस हरकत की खूब आलोचना हो रही है. वहीं, अब रऊफ की वाइफ मुजना मसूद भी पति के नक्शेकदम पर चलते हुए विवादित पोस्ट इंस्टा पर शेयर किया जो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Pakistan Star Haris Rauf's Wife post viral)

रऊफ की वाइफ मुजना ने अपने इंस्टा पर पति की तारीफ की और रऊफ की ओर से किए गए जेस्चर पर रिएक्ट करते हुए उसे सही करार दिया. रऊफ की वाइफ मुजना ने इंस्टा पर अपने पति की तस्वीर शेयर की जिसमें उन्हें 6-0 का अपमानजनक इशारा किया था, रऊफ की वाइफ मुजना ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “मैच हार गए, जंग जीत ली. ”मुजना मसूद का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, तस्वीर और इस इशारे पर चर्चा बढ़ने के बाद इंस्टाग्राम स्टोरी को तुरंत हटा दिया गया. (Pakistan Star Haris Rauf's Wife Muzna Masood Malik)

Haris rauf's wife has a message on her Instagram story pic.twitter.com/QFtj3ip3Us — King Babar Azam Gang (@BA56_MOB) September 21, 2025

बता दें कि एशिया कप में सुपर 4 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया था. यह दूसरी बार था जब पाकिस्तान को मेन इन ब्लू ने हराया. मैच के दौरान, रऊफ़ की अभिषेक शर्मा के साथ कहासुनी भी हुई थी. , जब उनकी गेंद पर एक चौका जड़ा गया. मैदान पर तनाव बढ़ गया और अभिषेक ने मैच के बाद कहा कि पाकिस्तानी गेंदबाज़ 'बिना किसी वजह' के भारतीय बल्लेबाज़ों को उकसाने की कोशिश कर रहे थे.