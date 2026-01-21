T20 World Cup crisis: बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, आज होगा फैसला?

- बांग्लादेश क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप में भारत में मैच खेलने को लेकर आईसीसी की शर्तें स्वीकार नहीं कर रही है
- पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के रुख का समर्थन करते हुए आईसीसी को पत्र लिखकर विवाद और बढ़ा दिया है
- ICC ने स्पष्ट किया है कि टूर्नामेंट का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार ही रहेगा.
T20 World Cup crisis: टी-20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम भारत में आकर मैच खेलने को तैयार नहीं है, बांग्लादेश ने यहां तक कहा है कि यदि आईसीसी उनके ऊपर नुचित शर्तें थोपने की कोशिश करता है, तो हम ऐसी शर्तें स्वीकार नहीं करेंगे. ऐसी अफवाहें भी हैं कि अगर बांग्लादेश भारत आने को राजी नहीं होता तो उनको स्कॉटलैंड से रिप्लेस कर दिया जाएगा. भारत-बांग्लादेश वेन्यू विवाद मे अब पाकिस्तान की कूद गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान बोर्ड बांग्लादेश के समर्थन में उतरा है. एसपीएनक्रिकइन्फो के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आधिकारिक तौर पर आईसीसी बोर्ड को पत्र लिखकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के रुख का समर्थन किया है, जिससे आगामी टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के आयोजन स्थलों को लेकर चल रहा विवाद और गहरा गया है.
पाकिस्तान क्रिकेट का हाल हो जाएगा बेहाल
जिस तरह से रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश के समर्थन में हैं और कई तरह की बयानबाजी कर रहा है. इस मुद्दे में पाकिस्तान के आने से वेन्यू विवाद बढ़ गया है लेकिन पाकिस्तान की यह हरकत खुद उसके क्रिकेट के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है.
खुद अपने लिए कब्र खोद रहा पाकिस्तान
पाकिस्तान बोर्ड की हरकत ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर बांग्लादेश को सपोर्ट करके अपने लिए कब्र खोद रहा है, क्योंकि इस मामले में ICC का रुख स्पष्ट है, जिससे अंततः आखिर में पाकिस्तान को ही नुकसान हो सकता है. दरअसल, ICC ने स्पष्ट कर दिया है कि टूर्नामेंट का कार्यक्रम तय योजना के अनुसार ही रहेगा और बांग्लादेश का न तो ग्रुप बदला जाएगा और न ही मैच भारत से बाहर शिफ्ट होंगे. ऐसे में पाकिस्तान का इस मुद्दे पर आना इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान जानबूझ कर ऐसा कर रहा है जिससे भारत में होने वाले वर्ल्ड कप पर इसका असर पैदा हो सके.
आईसीसी ले सकता है बड़ा फैसला
आईसीसी के खिलाफ जाकर पाकिस्तान खुद को ऐसी मुसीबत में डाल रहा है जिससे उसे आने वाले टूर्नामेंट में उसे बड़ा नुकसान हो सकता है. आईसीसी पाकिस्तान पर एक्शन भी ले सकता और बैन करने का भी फैसला कर सकता है.
ICC के नियमों के मुताबिक, उसके इवेंट्स के दौरान खिलाड़ियों या टीम अधिकारियों की ओर से किसी भी तरह का पॉलिटिकल मैसेज या एक्शन किया जाता है तो आईसीसी इसपर एक्शन ले सकता है. अगर खिलाड़ी मैदान पर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करते हैं, तो उन्हें भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस स्थिति में ICC की कार्रवाई का मुख्य खतरा किसी वेन्यू पर प्रोटेस्ट से नहीं, बल्कि टीम के संभावित विड्रॉल से जुड़ा है.
पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगा सकती है
ऐसे में आईसीसी पाकिस्तान पर कड़े प्रतिबंध लगा सकती है, अगर वह तय टूर्नामेंट वेन्यू के लिए ऑफिशियल फिक्स्चर लिस्ट को मानने से इनकार करती है या राजनीतिक विरोध प्रदर्शन करती है. मौजूदा मामला पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बोर्ड से जुड़ा है, जो राजनीतिक तनाव के कारण भारत में मैच खेलने से हिचकिचा रहे हैं.
बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) 21 जनवरी तक बांग्लादेश के अनुरोध पर अंतिम फैसला लेगी. ये रिपोर्ट्स आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच एक मीटिंग के बाद आईं, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी बात रखी.
