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PSL छोड़ IPL चुना तो तिलमिलाया पाकिस्तान, अब ब्लेसिंग मुजरबानी के खिलाफ एक्शन की कर रहा तैयारी- रिपोर्ट

PCB vs Blessing Muzarabani जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने पीएसएल के ऊपर आईपीएल को तरजीह दी है, जिसके बाद पाकिस्तान बोर्ड तिलतिमाल गया है. रिपोर्ट है कि पीसीबी तेज गेंदबाज के खिलाफ लीगल एक्शन की तैयारी कर रहा है.

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PSL छोड़ IPL चुना तो तिलमिलाया पाकिस्तान, अब ब्लेसिंग मुजरबानी के खिलाफ एक्शन की कर रहा तैयारी- रिपोर्ट
Blessing Muzarabani: रिपोर्ट है कि पाकिस्तान मुजरबानी के खिलाफ लीगल एक्शन की तैयारी में है

Pakistan Cricket Board vs Blessing Muzarabani: जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी ने आईपीएल में केकेआर का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद पीएसएल में नहीं खेलने का फैसला किया है. इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) मुजरबानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीबी मुजरबानी के फैसले को कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन के रूप में देख रही है और कानूनी कार्रवाई के लिए विकल्पों पर विचार कर रही है.

ब्लेसिंग मुजरबानी को पीएसएल की इस्लामाबाद यूनाईटेड ने 11 मिलियन पाकिस्तानी रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था. उन्हें टीम ने शमार जोसेफ की जगह शामिल किया था. आईपीएल की फ्रेंचाइजी केकेआर ने शुक्रवार को मुजरबानी को अपने स्कवॉड में जगह दी. इसके बाद मुजराबानी ने पीएसएल की जगह आईपीएल को प्राथमिकता देने का फैसला किया. अब वह आगामी आईपीएल सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे.

यह लगातार दूसरा साल है जब किसी खिलाड़ी ने पीएसएल कॉन्ट्रैक्ट पहले से होने के बावजूद आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आईपीएल को प्राथमिकता दी है. पिछले सीजन दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कॉर्बिन बॉश ने भी ऐसा ही कदम उठाया था. उन्हें पेशावर जाल्मी ने चुना था. बाद में वह आईपीएल की मुंबई इंडियंस से जुड़ गए थे.

ब्लेसिंग मुजरबानी ने हाल में संपन्न टी20 विश्व कप 2026 में शानदार गेंदबाजी की थी और जिम्बाब्वे को सुपर-8 में पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी. मुजरबानी ने 13 विकेट लिए थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुजरबानी के 4 विकेट ने ही जिम्बाब्वे को ग्रुप स्टेज में जीत दिलायी थी. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) का शेड्यूल एक बार फिर टकरा रहा है. आईपीएल 28 मार्च से शुरू हो रहा है. फाइनल मुकाबला 31 मार्च को खेला जाएगा, जबकि पीएसएल 26 मार्च से 3 मई तक प्रस्तावित है.

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