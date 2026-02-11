T20 World Cup 2026: 'हम चीजें अलग तरह करते हैं', USA से जीत पर उछल पड़े पाक कप्तान सलमान आगा, भारत से मुकाबले के पहले बयान वायरल

Salman Ali Agha Captain Statement after Win vs USA; IND vs PAK T20 WC: पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा मंगलवार को सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप A मैच में यूनाइटेड स्टेट्स पर अपनी टीम को 32 रन से जीत दिलाने के बाद रिलैक्स और संतुष्ट दिखे. उन्होंने परफॉर्मेंस को क्लिनिकल बताया लेकिन आगे और सुधार की गुंजाइश भी बताई. जीत के बाद उनके व्यवहार के बारे में पूछे जाने पर, आगा ने अपने खास ह्यूमर के साथ इसे टाल दिया और फिर टीम के ऑल-राउंड प्रयास, खासकर बल्ले से बीच के ओवरों में सुधार पर ध्यान दिया.

“मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं. आपने मुझे कब मुस्कुराते हुए नहीं देखा? ये क्लिनिकल जीत है. पिछले गेम में, हमने बीच के ओवरों में अच्छी बैटिंग नहीं की, लेकिन आज हमने की. एक बार जब हमने 190 रन बना लिए, तो हमें पता था कि हम उसका बचाव कर सकते हैं,” आगा ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान कहा.

आगा ने कहा कि टॉस चाहे जो भी हो, वह पहले बैटिंग करना चुनते. उन्होंने पाकिस्तान के बॉलिंग रिसोर्स का सपोर्ट किया कि वे छोटे टोटल को भी डिफेंड कर सकते हैं, साथ ही टीम के गेम के प्रति खास अप्रोच पर भी ज़ोर दिया. उन्होंने कहा, “मैं टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करता. हमारे पास जिस तरह की बॉलिंग है, हम जानते हैं कि हम 160-170 के स्कोर पर भी जीत सकते हैं. हम पाकिस्तान हैं, हम दुनिया से अलग तरीके से काम करते हैं.”

अपनी पसंद के बावजूद, कप्तान ने ज़ोर देकर कहा कि पाकिस्तान भी चेज़ करने में उतना ही कम्फर्टेबल था, बैटिंग यूनिट के अंदर एडजस्ट करने की काबिलियत की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, “हम चेज़ करने में भी कम्फर्टेबल हैं. हमारा बैटिंग ऑर्डर फ्लेक्सिबल है. पहले तीन शायद उसी ऑर्डर में जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम फ्लेक्सिबल हैं.”

लाइनअप में गहराई और वर्सेटिलिटी के बारे में बताते हुए, आगा ने कहा कि पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन थे, उन्होंने उन्हें इंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना अलग-अलग मैच सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने दिया. वह ओवरऑल परफॉर्मेंस से खुश थे और उन्होंने दोहराया कि टीम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी, और उन एरिया को हाईलाइट किया जिन्हें टूर्नामेंट आगे बढ़ने के साथ और बेहतर किया जा सकता है.

आगा ने कहा, “हमारे पास ऐसे फिनिशर हैं जो अगर हमें पहले ज़्यादा विकेट नहीं मिलते हैं तो जल्दी आउट हो सकते हैं. लेकिन अगर आपको जल्दी विकेट मिल जाते हैं, तो भी हमारे पास एक बैटर है जो जाकर गेम को डीप तक ले जा सकता है और फिर फिनिशर को भी आकर गेम खत्म करने दे सकता है. हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है. हम पावर-प्ले में अच्छी बॉलिंग करना पसंद करते हैं. कुछ जगहों पर, हम अच्छे थे, लेकिन हम और ज़्यादा क्लिनिकल हो सकते हैं.”