"मुझे जानबूझकर बाहर रखने के लिए..." पाकिस्तानी खिलाड़ी ने टीम में शामिल नहीं होने पर लगाया बड़ा आरोप, दुखी होकर लिया संन्यास

Ahmed Shehzad: अहमद शहजाद ने पीएसएस से संन्यास का फैसला लिया है

Ahmed Shehzad has decided to not play in the PSL again: पाकिस्तान के बल्लेबाज अहमद शहजाद ने फ्रेंचाइजियों द्वारा 'जानबूझकर' बाहर किए जाने के बाद दोबारा पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में नहीं खेलने का फैसला किया है. पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम में वापसी के लिए घरेलू सर्किट में मेहनत कर रहे शहजाद ने कहा कि ऐसा लगता है कि फ्रेंचाइजियों द्वारा उन्हें पीएसएल से बाहर रखने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है, इस तथ्य के बावजूद कि उनके आंकड़े उन खिलाड़ियों से बेहतर जिन्हें चुना गया है.