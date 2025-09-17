PAK vs UAE: मैदान के बाहर आईसीसी, तो मैदान पर इस 'भारतीय' ने निकाल दी पाकिस्तान की अकड़

Pakistan vs Uae: एशिया कप (Asia Cup 2025) में बुधवार का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा भद पिटवाने वाला रहा. मैदान के बाद यूएई (Pak vs uae) के खिलाफ मैच से कुछ घंटे पहले किए गए ड्राम के लिए जहां आईसीसी (ICC) ने उसकी सारी अकड़ ढीली कर दी, तो मैच में मैदान पर यही काम भारतीय मूल के सरदार और लेफ्ट-आर्म स्पिनर सिमरजीत सिंह (Simranjeet Singh) ने किया. मतलब एक तरफ आईसीसी ने पीसीबी को पानी पिलाया, तो आसान पिच पर एक एसोसिएट्स देश के भारतीय मूल के स्पिनर ने उसके बल्लेबाजों को आईना दिखा दिया.

सिमरनजीत ने तोड़ी कमर, पाकिस्तानी हुए पस्त!

करीब एक घंटा देरी से शुरू हुए मुकाबले में भारतीय मूल के सिमरनजीत सिंह ने पाकिस्तान के सबसे अनुभवी बल्लेबाज और अर्द्धशतक बनाने वाले फखऱ जमां (50) को आउट करते हुए उसकी कमर मतलब मिड्ल ऑर्डर को तोड़ दिया. फखर को आउट करने के बाद सिमरनजीत ने हसन नवाज और खुशदिल शाह को आउट किया. और कोटे की समाप्ति पर इस लेफ्टी सरदार ने 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए.

उम्मीद से कहीं पहले सिमट गया पाकिस्तान

पाकिस्तान पर एक छोर से सिमरनजीत ने वार किया, तो दूसरी तरफ 32 साल के मीडियम पेसर जुनैद सिद्दिकी ने 4 विकेट चटकाकर उसका बैंड बजा दिया. वास्तव में अगर एक छोर पर अनुभवी फखर जमां कुछ देर टिककर 50 रन नहीं बनाते, तो पाकिस्तान मुकाबले में 146 का स्कोर भी नहीं बना पाता. लेकिन यह स्कोर फैंस की उम्मीदों से कहीं ज्यादा कम रन गया. और एक बड़ी वजह बने भारतीय मूल के स्पिनर सिमरनजीत सिंह.

