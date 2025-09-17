विज्ञापन
विशेष लिंक

PAK vs UAE: मैदान के बाहर आईसीसी, तो मैदान पर इस 'भारतीय' ने निकाल दी पाकिस्तान की अकड़

Pakistan vs United Arab Emirates: बुधवार का दिन पाकिस्तान के इतिहास में बहुत ही ज्यादा भद पिटवाने वाला रहा. मैदान के बाहर भी और मैदान पर भी

Read Time: 2 mins
Share
PAK vs UAE: मैदान के बाहर आईसीसी, तो मैदान पर इस 'भारतीय' ने निकाल दी पाकिस्तान की अकड़
Pakistan vs United Arab Emirates: आउट होकर वापस लौटते सैम अयूब
  • एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और यूएई के बीच मैच से पहले आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्थिति कमजोर कर दी
  • भारतीय मूल के लेफ्ट-आर्म स्पिनर सिमरजीत सिंह ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को प्रभावशाली प्रदर्शन से दबाव में रखा
  • सिमरजीत ने फखर जमां सहित तीन महत्वपूर्ण विकेट लेकर पाकिस्तान के मध्यक्रम को पूरी तरह तोड़ दिया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Pakistan vs Uae: एशिया कप (Asia Cup 2025) में बुधवार का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा भद पिटवाने वाला रहा. मैदान के बाद यूएई (Pak vs uae) के खिलाफ मैच से कुछ घंटे पहले किए गए ड्राम के लिए जहां आईसीसी (ICC) ने उसकी सारी अकड़ ढीली कर दी, तो मैच में मैदान पर यही काम भारतीय मूल के सरदार और लेफ्ट-आर्म स्पिनर सिमरजीत सिंह (Simranjeet Singh) ने किया. मतलब एक तरफ आईसीसी ने पीसीबी को पानी पिलाया, तो आसान पिच पर एक एसोसिएट्स देश के भारतीय मूल के स्पिनर ने उसके बल्लेबाजों को आईना दिखा दिया. 

सिमरनजीत ने तोड़ी कमर, पाकिस्तानी हुए पस्त!

करीब एक घंटा देरी से शुरू हुए मुकाबले में भारतीय मूल के सिमरनजीत सिंह ने पाकिस्तान के सबसे अनुभवी बल्लेबाज और अर्द्धशतक बनाने वाले फखऱ जमां (50) को आउट करते हुए उसकी कमर मतलब मिड्ल ऑर्डर को तोड़ दिया. फखर को आउट करने के बाद सिमरनजीत ने हसन नवाज और खुशदिल शाह को आउट किया. और कोटे की समाप्ति पर इस लेफ्टी सरदार ने 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए.

Latest and Breaking News on NDTV

उम्मीद से कहीं पहले सिमट गया पाकिस्तान

पाकिस्तान पर एक छोर से सिमरनजीत ने वार किया, तो दूसरी तरफ 32 साल के मीडियम पेसर जुनैद सिद्दिकी ने 4 विकेट चटकाकर उसका बैंड बजा दिया. वास्तव में अगर एक छोर पर अनुभवी फखर जमां कुछ देर टिककर 50 रन नहीं बनाते, तो पाकिस्तान मुकाबले में 146 का स्कोर भी नहीं बना पाता. लेकिन यह स्कोर फैंस की उम्मीदों से कहीं ज्यादा कम रन गया. और एक बड़ी वजह बने भारतीय मूल के स्पिनर सिमरनजीत सिंह. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakistan, United Arab Emirates, Asia Cup 2025, Cricket, International Cricket Council, Pakistan Cricket Board, Pakistan Vs United Arab Emirates 09/17/2025 Pkua09172025265027
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com