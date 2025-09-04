विज्ञापन
विशेष लिंक

PAK vs UAE: 'वह पाकिस्तान की...', यूएई ने किया ऐसा हाल, तो बाबर के समर्थन में आए फैंस

Pakistan vs United Arab Emirates: एक तरफ एशिया कप शुरू होने को है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के फैंसों के बीच गुस्सा पनप रहा है. आप उनके कमेंट से यह साफ समझ सकते हैं

Read Time: 2 mins
Share
PAK vs UAE: 'वह पाकिस्तान की...', यूएई ने किया ऐसा हाल, तो बाबर के समर्थन में आए फैंस
Pakistan vs United Arab Emirates: यूएई के खिलाफ बल्लेबाजों की हालात ने पाकिस्तानी फैंस को गुस्से से भर दिया है
  • ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है, जिससे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा निराश हैं
  • फखर जमां ने नाबाद 77 रन बनाए, लेकिन बाकी पांच बल्लेबाजों ने कमजोर प्रदर्शन कर टीम को संघर्ष में डाल दिया
  • साहिबजादा, सैम अयूब, सलमान आगा, मोहम्मद हारिस और हसन नवाज ने कम स्कोर बनाकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी कमजोर की
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

एक तरफ यूएई जैसी टीम, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, लेकिन यूएई में खेली जा रही ट्राई सीरीज में वीरवार को यूएई (Pak vs UAE) ने पाकिस्तान का ऐसा हाल किया कि उसके समर्थक एशिया कप (Asia Cup 2025) से पहले ही थर्रा गए हैं. सीरीज के पांचवें मुकाबले में वो तो फखर जमां का भला हो, जिनके नाबाद 77 रनों ने 5 विकेट पर 171 के स्कोर तक पहुंचा दिया, लेकिन फखर जमां को छोड़कर जो पाकिस्तान के बल्लेबाजों का हाल हुआ, उसने पाक फैंस को गुस्से से भर दिया है. पांच बल्लेबाजों का ऐसा बुरा हाल जब टीम यूएई जैसी हो, तो हाल कम से कम ऐसा नहीं ही होना चाहिए. फखर जमां को छोड़ दें, आप ओपनर साहिबजादा (16), सैम अयूब (11), सलमान आगा (7), मोहम्मद हारिस (14) और हसन नवाज (4) के हाल से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी बल्लेबाजी की कैसे हवा निकल गई है. और यही बुरा हाल है कि अब पाकिस्तानी फैंस के बीच बाबर..बाबर आवाज की गूंज बढ़ती जा रही है. इसमें वजन बढ़ता जा रहा है. देखिए पाक टीम के हाल के बाद बाबर को मिल रहा समर्थन बढ़ता जा रहा है

आप देखिए कि बाबर आजम के चाहने वालों की सोच कैसी चल रही है

आप बाबर आजम को रिप्लेस नहीं कर सकते, वर्तमान प्रदर्शन तो यही चीख-चीख कर कह रहा है

अब हम क्या कहें. यह प्रशंसिका खुद ब खुद सब कुछ कह दे रही है

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Salman Ali Agha, India, Pakistan, Pakistan Vs United Arab Emirates 09/04/2025 Pkua09042025265421, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com