PAK vs UAE: 'वह पाकिस्तान की...', यूएई ने किया ऐसा हाल, तो बाबर के समर्थन में आए फैंस

- ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है, जिससे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा निराश हैं
- फखर जमां ने नाबाद 77 रन बनाए, लेकिन बाकी पांच बल्लेबाजों ने कमजोर प्रदर्शन कर टीम को संघर्ष में डाल दिया
- साहिबजादा, सैम अयूब, सलमान आगा, मोहम्मद हारिस और हसन नवाज ने कम स्कोर बनाकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी कमजोर की
एक तरफ यूएई जैसी टीम, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, लेकिन यूएई में खेली जा रही ट्राई सीरीज में वीरवार को यूएई (Pak vs UAE) ने पाकिस्तान का ऐसा हाल किया कि उसके समर्थक एशिया कप (Asia Cup 2025) से पहले ही थर्रा गए हैं. सीरीज के पांचवें मुकाबले में वो तो फखर जमां का भला हो, जिनके नाबाद 77 रनों ने 5 विकेट पर 171 के स्कोर तक पहुंचा दिया, लेकिन फखर जमां को छोड़कर जो पाकिस्तान के बल्लेबाजों का हाल हुआ, उसने पाक फैंस को गुस्से से भर दिया है. पांच बल्लेबाजों का ऐसा बुरा हाल जब टीम यूएई जैसी हो, तो हाल कम से कम ऐसा नहीं ही होना चाहिए. फखर जमां को छोड़ दें, आप ओपनर साहिबजादा (16), सैम अयूब (11), सलमान आगा (7), मोहम्मद हारिस (14) और हसन नवाज (4) के हाल से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी बल्लेबाजी की कैसे हवा निकल गई है. और यही बुरा हाल है कि अब पाकिस्तानी फैंस के बीच बाबर..बाबर आवाज की गूंज बढ़ती जा रही है. इसमें वजन बढ़ता जा रहा है. देखिए पाक टीम के हाल के बाद बाबर को मिल रहा समर्थन बढ़ता जा रहा है
Babar Azam is Pakistan cricket's identity. Without him, PCB ki aukat khud expose hoti hai.— MEER YASIR (@meer_yasi_r) September 2, 2025
#BabarAzam || #PakistanCricket pic.twitter.com/USpA4BFjTp
आप देखिए कि बाबर आजम के चाहने वालों की सोच कैसी चल रही है
He should be ashamed — this guy was trying to teach Babar Azam how to play, while he himself can't even bat at a strike rate of 100. In this entire series, he doesn't have a single innings with a strike rate above 100.#PakistanCricket|#pakvsuae|#UAEvsPAK pic.twitter.com/mpTp3tgmrB— BABAR🐐 (@BABAR9492) September 4, 2025
आप बाबर आजम को रिप्लेस नहीं कर सकते, वर्तमान प्रदर्शन तो यही चीख-चीख कर कह रहा है
You cannot replace Babar Azam.He is the backbone of Pakistan batting.Records prove his class.His consistency proves his value.— KING (@KING_____56) September 4, 2025
Stand with your captain.#BabarAzam | #PakistanCricket pic.twitter.com/RUp3RqA4VV
अब हम क्या कहें. यह प्रशंसिका खुद ब खुद सब कुछ कह दे रही है
The government is investing all the money of the country on cricket, but the nation is not getting anything from it, as long as there are such patterns, it will be useless to have any hope in the team.#PAKvAFG #PakistanCricket #CricketTwitter pic.twitter.com/IzaryaQz6d— 🌹دلشــــــــــــــــــــــــاد احمـد🌹 (@AhmedDil_0) September 3, 2025
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं