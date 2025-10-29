PAK vs SA 1st T20I: शाहीन अफरीदी का हुरा हाल, अफ्रीकी बल्लेबाजों ने जमकर कूटा, विकेट को भी तरसे

South Africa Batters Brutally Hammered Shaheen Afridi: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच मंगलवार से शुरू हुई टी20 सीरीज में पाकिस्तानी फैंस की नजरें बाबर आजम पर थीं, जो लंबे समय बाद वापसी कर रहे थे, साथ ही शाहीन को लेकर भी उत्सुकता थी, क्योंकि उन्हें वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है. हालांकि, रावलपिंडी में जो हुआ, उसने फैंस को निराश किया. दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने शाहीन की जबरदस्त कुटाई की. इस मैच में एक हैरान करने वाली बात यह भी रही कि शाहीन की पेस कम हुई. आमतौर पर 140 के आस-पास की रफ्तार से गेंद फेंकने वाले शाहीन इस मैच में 120-130 की रफ्तार से गेंदबाज करते रहे.

शाहीन मैच का पहला ओवर फेंकने आए. इस ओवर में उन्होंने 6 रन दिए. लेकिन इसके अगले दो ओवरों में उनकी कुटाई शुरू हुई. क्विंटन डी कॉक ने शाहीन के दूसरे ओवर में दो चौके जड़े, जबकि रीजा हेंड्रिक्स ने ओवर की दूसरी गेंद पर बाउंड्री बटोरी. शाहीन के इस ओवर से 15 रन आए. शाहीन इसके बाद स्लॉग ओवर्स में आए. मैच का 17वां ओवर लेकर आए शाहीन के इस ओवर में कॉर्बिन बॉश ने जो प्रहार किया, वो यह गेंदबाज कभी याद नहीं रखना चाहेगा. कॉर्बिन बॉश ने इस ओवर में चार चौकों के दम पर 18 रन बटोरे. हालांकि, आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्हें मैच की पहली सफलता मिली, लेकिन तब तक काफिला लुट चुका था.

दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को पीटा

बात अगर मुकाबले की करें तो दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में 55 रनों से रौंद दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी टीम ने रीज़ा हेंड्रिक्स की 40 गेंदों में पांच चौके और एक छक्के के दम पर 60 रनों की पारी खेली. उनकी पारी के दम पर अफ्रीकी टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाए. इसके जवाब में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 139 रन बनाए.

अफ्रीकी टीम के लिए कॉर्बिन बॉश ने 4 ओवर में 14 रन देते हुए 4 विकेट झटके. जबकि जॉर्ज लिंडे 3 ओवर में 31 रन देते हुए 3 विकेट झटके. पाकिस्तान के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज सैम अयूब रहे, जिन्होंने 37 रन बनाए. उनके अलावा मोहम्मद नवाज ने 36 रनों की पारी खेली.

यह भी पढ़ें: IND vs AUS, Women's World Cup: रिजर्व-डे के दिन भी बारिश से धुला भारत और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?

यह भी पढ़ें: ट्रेविस हेड या शुभमन गिल नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने इस भारतीय को बताया वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर