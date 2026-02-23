विज्ञापन
PAK vs ENG, T20 World Cup 2026: इंग्लैंड के खिलाफ शर्मनाक है पाकिस्तान का रिकॉर्ड, सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए जीत जरूरी

Pakistan vs England Head to Head Record: टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 में मंगलवार को पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होना है. पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा.

  • टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पल्लेकेले स्टेडियम में अहम मुकाबला खेला जाएगा.
  • पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में जीत हासिल करना अनिवार्य है.
  • पल्लेकेले की पिच स्पिन गेंदबाजों के अनुकूल मानी जाती है, जो दोनों टीमों के लिए रणनीतिक चुनौती है.
Pakistan vs England Head to Head Record: टी20 विश्व कप 2026 के सुपर-8 में मंगलवार को पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुकाबला होना है. पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में मैच शाम 7 बजे से खेला जाएगा. पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया था. दोनों टीमों को 1-1 अंक मिले थे. वहीं, इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में मेजबान श्रीलंका को हराया था. सेमीफाइनल में जगह बनाने की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान को इस मैच में जीतना जरूरी है. वहीं, इंग्लैंड भी जीत हासिल कर अपनी जगह सेमीफाइनल में पक्की करने उतरेगी.

पल्लेकेले की पिच को स्पिन गेंदबाजों के अनुकूल माना जाता है. इंग्लैंड को इस पिच का अंदाजा है. हाल ही में उन्होंने श्रीलंका को इसी मैदान पर टी20 सीरीज में हराया था. पाकिस्तान अलग-अलग तरह के स्पिन अटैक के साथ पिच के धीमे नेचर का फायदा उठाने की कोशिश करेगा. 

टीम के पास उस्मान तारिक का शानदार स्पिन है, जिसे सईम अयूब, अबरार अहमद, शादाब खान और मोहम्मद नवाज जैसे स्पिन गेंदबाजों का साथ मिल रहा है. वे इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि खेल के आखिर में पिच और धीमी होने की संभावना है.

इंग्लैंड के पास विल जैक्स और आदिल राशिद हैं, जो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन सकते हैं. जैक्स ने श्रीलंका के खिलाफ जीत में अपनी गेंदबाजी से अहम भूमिका निभाई थी. पाकिस्तान या इंग्लैंड जिस टीम की स्पिन बेहतर प्रदर्शन करेगी, मुकाबले का परिणाम उस टीम के पक्ष में जाने की संभावना है.

टी20 में इंग्लैंड का पलड़ा पाकिस्तान पर भारी है. दोनों देशों के बीच अब तक 31 मैच खेले गए हैं जिसमें इंग्लैंड ने 21 मैच जीते हैं. पाकिस्तान को 9 मैचों में जीत मिली है. 1 मैच का परिणाम नहीं निकला है.

ऐसी हैं दोनों टीमें

इंग्लैंड: हैरी ब्रूक (कप्तान), टॉम बैंटन, जोस बटलर, बेन डकेट, फिल साल्ट, जैकब बेथेल, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, जोश टोंग, ल्यूक वुड.

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक.

