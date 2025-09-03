विज्ञापन
Pak vs Afg: इब्राहिम जादरान का बड़ा कारनामा, अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बने

United Arab Emirates T20I Tri-Series 2025: इब्राहिम जादरान
  • अफगानिस्तान ने यूएई में त्रिकोणीय सीरीज के चौथे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी
  • इब्राहिम जादरान ने ४५ गेंदों में ८ चौकों और एक छक्के की मदद से ६५ रनों की तूफानी पारी खेली
  • सदीकुल्ला अटल और इब्राहिम जादरान ने दूसरे विकेट के लिए ११३ रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की
नयी दिल्ली:

Pakistan vs Afghanistan, 4th Match: यूएई में खेली जा रही त्रिकोणीय सीरीज के तहत मंगलवार को अफगानिस्तानी बल्लेबाजों ने शारजाह में खेले गए मैच में पाकिस्तानी बॉलरों को बुरी तरह पानी पिला दिया. अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, तो गुरबाज (8) जरूर सस्ते में आउट हो गए, लेकिन इसके बाद दूसरे विकेट के लिए सदीकुल्ला अटल (64) और इब्राहिम जादरान (65) ने आफरीदी एंड कंपनी की सुतली खोल कर रख दी. इन दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी की. इब्राहिम जादरान (Ibrahim Zadran) बहुत ही मुखर होकर खेले. और उन्होंने 45 गेंदों पर 8 चौकों और 1 छक्के से तूफानी 65 रन बनाए, तो कुछ बड़े कारनामे भी उनके बल्ले से निकल गए.

कारनामा करने वाले जादरान पहले अफगानी

इस अर्द्धशतक के साथ ही यह तीसरा मौका रहा, जब इब्राहिम जादरान ने अफगानिस्तान के लिए तीसरी बार अलग-अलग मौके पर किसी मैच में लगातार दूसरा अर्द्धशतक जड़ा. वहीं, वह पांच बार शतकीय साझेदारी निभा चुके हैं. उन्होंने सबसे ज्यादा बार अफगानिस्तान के लिए ऐसा किया है. गुरबाज (4 बार) का नंबर दूसरा है.

दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी

इब्राहिम ने सेदिक के साथ मिलकर 113 रनों की साझेदारी की. यह टी20 में अफगानिस्तान के लिए दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है. इससे पहली पर भी इब्राहिम का नाम छपा है. तब जादरान ने साल 2023 में रहमनुल्लाह गुरबाज के साथ मिलाकर यूएई के खिलाफ 137 रन की साझेदारी की थी.

