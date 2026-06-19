IND vs AFG: ना कोई चोटिल, ना रिप्लेसमेंट, अचानक हुई गंभीर के 'चहेते' की टीम इंडिया में एंट्री

भारत-अफगानिस्तान के बीच जारी तीन वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला जाना है. 20 जून को होने वाला यह मैच महज औपचारिकता भर है क्योंकि टीम इंडिया पहले ही सीरीज 2-0 से अपने नाम कर चुकी है. हालांकि, इस मैच से पहले भारतीय टीम में हर्षित राणा की एंट्री हुई है. बीसीसीआई ने शुक्रवार सुबह इस बात की जानकारी दी है. जब से गौतम गंभीर को भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया है, हर्षित राणा को लगातार मौके मिले हैं, और कई फैंस ने इसको लेकर सवाल भी उठाए हैं. लेकिन हर्षित ने अपने प्रदर्शन से आलोचकों को जवाब जरूर दिया है.

बीसीसीआई ने जारी प्रेस रिलीज में कहा,"पेसर हर्षित राणा घुटने ने रिहैबिलिटेशन पूरा कर लिया है और वो अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे के लिए इंडिया टीम में शामिल हो गए हैं." राणा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के टी20 वर्ल्ड कप वार्म-अप मैच के दौरान लिगामेंट में खिंचाव आ गया था और जिसके बाद फरवरी में उनकी सर्जरी हुई थी और उसके बाद से वो एक्शन से दूर हैं. इस चोट की वजह से 24 साल के इस तेज गेंदबाज को टी20 वर्ल्ड कप और इंडियन प्रीमियर लीग दोनों से बाहर रहना पड़ा.

तीसरे वनडे के लिए अपडेटेड भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेट-कीपर), ईशान किशन (विकेट-कीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़, हर्ष दुबे, यशस्वी जायसवाल, हर्षित राणा.

यह भी पढ़ें: इशान किशन की सुपर वापसी, केएल राहुल पर नहीं, इन 2 खिलाड़ियों पर बढ़ गया दबाव

यह भी पढ़ें: कौन हैं जोहान मंजाम्बी, 20 साल के युवा ने रचा इतिहास, 76 सालों में ऐसा करने वाले सबसे युवा स्विस खिलाड़ी