"हमारा काम अभी अधूरा है..." पंजाब किंग्स के खिताब से चूकने पर प्रीति जिंटा ने किया इमोशनल पोस्ट

Preity Zinta Emotional Post For PBKS: अभिनेत्री और पंजाब किंग्स की सह-मालकिन प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर अपनी टीम के लिए एक पोस्ट किया, जिसमें वह भावुक नजर आईं. उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग में हार के बावजूद अपनी टीम के बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर सराहना की. प्रीति जिंटा का मानना है कि भले ही टीम फाइनल में हार गई, लेकिन उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जज्बे, धैर्य और जोश के साथ शानदार प्रदर्शन किया.

प्रीति जिंटा ने पंजाब किंग्स की एक तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि यह सीजन उनके लिए खास था. अभिनेत्री ने लिखा,"टीम और कप्तान ने शानदार नेतृत्व किया. नए भारतीय खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिभा से सभी का दिल जीत लिया. इस बार कई चुनौतियां आईं, जैसे प्रमुख खिलाड़ियों की चोट, राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के कारण खिलाड़ियों की अनुपस्थिति, टूर्नामेंट में रुकावट, घरेलू मैदानों को दूसरे राज्यों में स्थानांतरित करना और एक खाली स्टेडियम में खेलना. फिर भी टीम ने हार नहीं मानी और एक दशक बाद अंक तालिका में शानदार स्थान हासिल किया. फाइनल में आखिरी गेंद तक टीम ने कड़ा मुकाबला किया."

It didn't end the way we wanted it to but….the journey was spectacular ! It was exciting, entertaining & it was inspiring. I loved the fight & the grit our young team, our shers showed throughout the tournament. I loved the way our captain, our Sarpanch lead from the front &… pic.twitter.com/kUtRs908aS