सिक्स के साथ शतक, 15 चौके और 1 छक्का, करिश्माई बल्लेबाजी देख दुनिया हुई हैरान, VIDEO

Ollie Pope scored century: इंग्लैंड और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच जारी टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला शुरू हो गया है. नॉटिंघम टेस्ट के पहले ही दिन इंग्लिश टीम के युवा बल्लेबाज ओली पोप जबर्दस्त लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 167 गेंदों का सामना किया. इस बीच 72.46 की स्ट्राइक रेट से 121 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 15 चौके और 1 बेहतरीन छक्का देखने को मिला. युवा बल्लेबाज के इस खास पारी की मजेदारी बात जो रही वह यह थी कि उन्होंने छक्का लगाते हुए अपने टेस्ट करियर का 6वां शतक पूरा किया.

नॉटिंघम टेस्ट में वेस्टइंडीज के कप्तान क्रैग ब्रैथवेट टॉस जितने में कामयाब रहे. उसके बाद उन्होंने विपक्षी टीम को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया. मिले निमंत्रण को स्वीकार करते हुए दिन की समाप्ति तक इंग्लैंड ने अपने सभी विकेट खोते हुए 416 रन बना लिए हैं.

