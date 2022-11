NZ vs PAK T20 World Cup 2022, LIVE Updates: न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ जीता टॉस, पहले बैटिंग का फैसला

New Zealand vs Pakistan, 1st Semi-Final: रोमांचक होगी जंग

New Zealand vs Pakistan, 1st Semi-Final: सिडनी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा. न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस बेहद ही खास रहा है और ग्रुप 1 में टॉप पर रहने वाली टीम है. तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने ,सुपर 12 स्टेज में शुरूआती मुकाबले हारने के बाद जबरदस्त वापसी करते सेमीफाइनल में पहुंची है. ऐसे में आज सिडनी में होने वाला मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने की उम्मीद है