NZ vs PAK 3rd T20I: 'वह ठीक बॉस की तरह...', हसन नवाज के धमाके पर झूम उठा सोशल मीडिया

Hasan Nawaz's record century: शुक्रवार को पिछले कई महीनों से मुर्झाए पाकिस्तानी फैंस को 22 साल के युवा बल्लेबाज हसन नवाज (Hasan Nawaz) ने गदगद कर दिया. हसन नवाज से सिर्फ 45 गेंदों पर 10 चौकों और 7 छक्कों से नाबाद 105 रन की तूफानी पारी खेली, तो रिकॉर्डों की भी बारिश हो गई, तो इसने फैंस के दिलों को बाग-बाग कर दिया है. जैसे ही उनका आतिशी शतक पूरा हुआ, फैंस ने सोशल मीडिया पर उन पर खूब प्यार लुटाया, तो रचनात्मक कलाकारों ने भी मीम्स से जरिए अपनी कलाकारी का प्रदर्शन किया. वह बॉस विराट की तरह खेला, पाकिस्तानी ही नहीं, बल्कि भारतीय फैंस ने भी नवाज को पलकों पर बैठा लिया.

Thukaai bhi kiya and finish karke gaya.... What a player he is...you beauty 🤩 Hasan nawaz..

He played like boss virat... Thukaai bhi kro and finish bhi karo.#PakistanCricket #PAKvNZ pic.twitter.com/US3fV6l4xN — Dinesh Verma (@DineshVerm1047) March 21, 2025

अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, जब पारी ऐसी तूफानी होगी, तो फिर भला कौन किसी दूसरे को याद करेगा

Hasan Nawaz played so good we forgot about Haris Rauf and Muhammad Haris. pic.twitter.com/q6hKol0iQO — Nawaz 🇵🇰 (@Rnawaz31888) March 21, 2025

एकदम सटीक मीम बना है...हसन नवाज ने मानो ठीक इसी स्टाइल में बैटिंग की

Hasan Nawaz today against New Zealand.



What a match, what a run chase..!! 🥶 pic.twitter.com/8hmILRd45w — Nawaz 🇵🇰 (@Rnawaz31888) March 21, 2025

ऐसा क्या? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया...लेकिन पारी ऐसी है, तो फैंस भावुक हो सकते हैं

Hasan Nawaz has put an end to the T20 careers of both Babar Azam and Mohammad Rizwan 🤣🤣🤣



LMAO 🤣 #PAKvsNZ #PakistanCricket pic.twitter.com/YLbii4Mmr4 — Vijendra Yadav (@vijendrayadav08) March 21, 2025

इन्हीं छक्कों ने फैंस का दिल लूट लिया. ये शॉट वायरल हो रहे हैं

3rd sixes by Hasan nawaz...what a shot💥

Young virat ki jhalak dikh rhi h isme.#PakistanCricket #PAKvNZ pic.twitter.com/QPnHHwenQH — NOPE RAHMAN (@Rahman879792) March 21, 2025

पाकिस्तानी पूर्व दिग्गज भी हसन नवाज पर फिदा हो गए हैं. लतीफ सहित तमाम पूर्व दिग्गज उनकी वाह-वाह कर रहे हैं