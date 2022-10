अब कुछ ऐसे T20 World Cup के सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान, जान लें

ऑस्ट्रेलिया में जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup) में वीरवार को जिंबाब्वे के हाथों पाकिस्तान (Pakistan vs Zimbabwe) के हारने के बाद पाकिस्तानी पूर्व दिग्गजों, प्रशंसकों के भीतर खासा गुस्सा है. इनका मानना है कि अब पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दरवाजे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं. हालांकि, यह बात अलग है कि इन दरवाजों से निकलने के लिए उसके पास स्पेस बहुत ही ज्यादा तंग है. फैंस पाकिस्तान के अंतिम चार के लिए गुणा-भाग लगा रहे हैं. चलिए जान लीजिए कि पाकिस्तान कैसे यहां से कैसे खुद के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खोल सकता है.

सबसे पहले तो पाकिस्तान को यहां से बाकी बचे अपने तीनो मैच जीतने होंगे. टीम बाबर को अब हालैंड, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच खेलने हैं और उसे अंतिम चार में प्रवेश के लिए यह अनिवार्य शर्त पूरी करनी होगी, लेकिन इसका अलावा भी काफी कुछ के लिए दुआ करनी होगा.

दूसरी बात यह है क टी पाकिस्तान को ये तीनों ही मुकाबले अच्छे-खासे नेट-रन रेट से जीतना होगा. मतलब रनों से मैच जीतें, तो अच्छे खासे अंतर से जीतें. वहीं, अगर विकेट के अंतर से जीतें, तो भी यह आंकड़ा खासा हो.

तीसरी जो बात है वह यह है कि पाकिस्तान को दुआ करनी होगी कि दक्षिण अफ्रीका उसके खिलाफ भी नहीं, बल्कि भारत से भी हार जाए. साथ ही, जिंबाब्वे अपने तीन में सो मैच हार जाए. जिंबाब्वे को भारत, बांग्लादेश और हालैंड से खेलना है.

इतना होने के बाद भी पाकिस्तान को दुआ करनी होगी कि बांग्लादेश भी अपना एक मैच हार जाए. कुल मिलाकर पाकिस्तान की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है. आगे के मैच इस प्रकार हैं:

अक्टूबर 30: बांग्लादेश vs जिंबाब्वे, हालैंड vs पाकिस्तान, भारत vs दक्षिण अफ्रीका

नवंबर 2: जिंबाब्वे vs हालैंड, भारत vs बांग्लादेश

नवंबर 3: पाकिस्तान vs दक्षिण अफ्रीका

नवंबर 6: दक्षिण अफ्रीका vs हालैंड, पाकिस्तान vs बांग्लादेश, भारत vs जिंबाब्वे

