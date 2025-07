शुभमन गिल ने एजबेस्टन में बनाए ये 10 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, सचिन से लेकर विराट तक, सबका कीर्तिमान किया ध्वस्त

Full List Of Records Shubman Gill Broke During His 269 At Edgbaston: भारत और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दो जुलाई से बर्मिंघम स्थित एजबेस्टन में खेला जा रहा है. जहां भारतीय नवनियुक्त कप्तान शुभमन गिल ने पहली पारी में ही डबल सेंचुरी जड़ते हुए हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है. इस उम्दा पारी के दौरान उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां भी अपने नाम की, जो कुछ इस प्रकार है-

भारतीय कप्तान के रूप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले पहले कप्तान बने गिल

शुभमन गिल (269) भारतीय कप्तान के रूप में एक मैच की एक इनिंग्स में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि विराट कोहली के नाम दर्ज थी. जिन्होंने 2019 में पुणे टेस्ट के दौरान बतौर कप्तान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 254 रन बनाए थे.

गिल ने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड भी किया ध्वस्त

यही नहीं शुभमन गिल (269) इंग्लिश जमीं पर एक मैच की एक इनिंग्स में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर के नाम दर्ज थी. जिन्होंने इंग्लिश जमीं पर एक मैच की एक पारी में 221 रन बनाए थे.

विराट के बाद यह कारनामा करने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बने गिल

शुभमन गिल, विराट कोहली के बाद भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के रूप में दोहरा शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. किंग कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बतौर कप्तान नाबाद 254 रन बनाए थे. वहीं गिल ने बतौर कप्तान इंग्लैंड के खिलाफ अब 269 रन की पारी खेली है.

टेस्ट और वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पांचवें खिलाड़ी बने

शुभमन गिल ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह रोहित शर्मा, क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के बाद टेस्ट और वनडे दोनों प्रारूप में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं.

टेस्ट मैचों में दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे युवा कप्तान बने गिल

मंसूर अली खान पटौदी और पूर्व दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ग्रीम स्मिथ के बाद टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाने के मामले में शुभमन दुनिया के तीसरे सबसे युवा कप्तान बन गए हैं. उन्होंने 25 साल और 297 दिन की उम्र में यह कारनामा किया है.

टेस्ट में 250+ का स्कोर बनाने वाले दूसरे युवा कप्तान बने गिल

यही नहीं शुभमन गिल टेस्ट क्रिकेट में 250+ की पारी खेलने वाले दुनिया के दूसरे सबसे युवा कप्तान बन गए हैं. उनके अलावा इस खास लिस्ट में केवल दक्षिण अफ्रीकी पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ का नाम शामिल है.

गिल ने टेस्ट में भारत की तरफ से सातवां सर्वोच्च स्कोर बनाया

शुभमन गिल भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट की एक इनिंग्स में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले सातवें खिलाड़ी बन गए हैं. पहले स्थान पर पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का नाम आता है. जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक मुकाबले में 319 रन बनाए थे.

चौथे क्रम पर सबसे पारी खेलने वाले पहले भारतीय बने गिल

शुभमन गिल (269) टीम इंडिया की तरफ से चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए एक मैच की एक इनिंग्स में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं.

SENA देशों में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले पहले भारतीय बने गिल

शुभमन गिल SENA (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों में शिरकत करते हुए एक मैच की एक इनिंग्स में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि सचिन तेंदुलकर (नाबाद 241) के नाम दर्ज थी. मगर इंग्लैंड में 269 रन बनाने के बाद यह रिकॉर्ड भी गिल के नाम दर्ज हो गया है.

गिल ने अपने टेस्ट करियर की खेली सर्वोच्च पारी

शुभमन गिल बर्मिंघम टेस्ट की पहली पारी में 269 रन बनाने में कामयाब रहे. यह उनके टेस्ट करियर की खबर लिखे जाने तक सबसे बड़ी पारी है. इससे पहले लीड्स में खेली गई 147 रनों की पारी उनकी सर्वोच्च पारी थी.

यह भी पढ़ें- Wanindu Hasaranga: श्रीलंकाई क्रिकेट के इतिहास में अमर हो गए वानिंदु हसरंगा, रिकॉर्ड देख झूम उठेगी दुनिया