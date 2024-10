कोहली-रोहित नहीं, ये दो खिलाड़ी हैं एशिया के सबसे महान खिलाड़ी, वसीम अकरम ने बताया

Wasim Akram on greatest players of Asian cricket: पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार अकरम ने दो ऐसे खिलाड़ियों के साथ तस्वीर शेयर की है जिसे वो एशियाई क्रिकेट का किंग मानते हैं. स्विंग के सुल्तान के नाम से विख्यात वसीम ने सोशल मीडिया पर अपनी खास तस्वीर शेयर की है जिसमें उनके साथ सचिन तेंदुलकर, जहीर अब्बास और मोईन खान हैं. इस खास तस्वीर शेयर कर वसीम ने कैप्शन में लिखा है '"दो एशियाई महान खिलाड़ियों सचिन तेंदुलकर और जहीर अब्बास के साथ और साथ ही निश्चित रूप से पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपरों में से एक मोईन खान के साथ NCL में."

- With 2 Asian greats @sachin_rt & #ZaheerAbbas and off course one of the best wicket keepers from Pakistan #MoinKhan at NCL... pic.twitter.com/sSbwjiqg6t