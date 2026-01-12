श्रीलंका नहीं, बांग्लादेश टीम को मिला इन दो नए वेन्यू पर टी-20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने का सुझाव- रिपोर्ट

Bangladesh's T20 World Cup 2026 matches: टी-20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के वेन्यू विवाद में नया मोड़ आया है. क्रिकबज के रिपोर्ट के अनुसार आईसीसी और बीसीसीआई श्रीलंका की जगह भारत में वेन्यू देख रहे हैं. तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TNCA) और केरल क्रिकेट एसोसिएशन (KCA) से संपर्क किए जाने के बाद, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम बांग्लादेश के मैचों के लिए संभावित सब्स्टीट्यूट होस्ट के तौर पर सामने आए हैं. हालांकि, दोनों एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से तुरंत संपर्क नहीं किया जा सका, लेकिन पता चला है कि उन्होंने ज़रूरत पड़ने पर गेम होस्ट करने की इच्छा दिखाई है.

बता दें कि चेपॉक में सात मैच होंगे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सुपर 8 का संभावित मुकाबला भी शामिल है, जिसे पहले ही वर्ल्ड कप वेन्यू के तौर पर कन्फर्म किया जा चुका है. वेन्यू पर आठ पिचें उपलब्ध होने के कारण, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों ने कथित तौर पर आईसीसी और बीसीसीआई को बताया कि और मैच जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक, बांग्लादेश 7 फरवरी को वेस्ट इंडीज, 9 फरवरी को इटली और 14 फरवरी को कोलकाता में इंग्लैंड के साथ खेलने के बाद 17 फरवरी को नेपाल के साथ खेलने के लिए मुंबई जाएगा. लेकिन जब BCCI ने IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी तेज़ गेंदबाज़ मुस्तफ़िज़ुर रहमान को रिलीज़ करने का आदेश दिया, तो उन प्लान्स पर सवाल उठने लगे.

बांग्लादेश ने बढ़ी हुई सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया, वेन्यू में बदलाव के लिए आईसीसी को पत्र लिखा, और आखिरकार उस फैसले के नतीजे के तौर पर IPL ब्रॉडकास्ट पर बैन लगा दिया, जो 2008 में लीग की शुरुआत के बाद पहली बार हुआ.

पाकिस्तान की ‘नापाक एंट्री'

वडोदरा में भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पहले वर्ल्ड कप के दौरान भी क्रिकेट फ़ैंस टी-20 वर्ल्ड कप के एक अहम ख़बर के इंतज़ार में रहे. लेकिन जिस वक्त आईसीसी के चेयरमैन जय शाह वडोदरा में बीसीसीआई के अधिकारियों के साथ बैठक के लिए आए, उसी दौरान Geo TV और Pakistani media outlet Daily Ausaf के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने बांग्लादेश- टी-20 वर्ल्ड कप विवाद में एंट्री मारने की कोशिश की है.