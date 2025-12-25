अभिषेक शर्मा नहीं, यशस्वी जायसवाल ने इस बल्लेबाज को बताया अपना ड्रीम 'सुपर ओवर' बैटिंग पार्टनर

Yashasvi Jaiswal ON his dream ‘super over' batting partner: भारत के दिग्गज बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने उस बल्लेबाज के बारे में बात की है जिसे वो अपना ड्रीम सुपरओवर बैटिंग पार्टनर के तौर पर देखना चाहते हैं. जायसवाल ने पत्रकार विमल कुमार के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए ड्रीम सुपरओवर बैटिंग पार्टनर को लेकर अपनी पसंद बताई है. जायसवाल ने धुआंधार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का नाम नहीं लिया है. जायसवाल ने रोहित शर्मा को ड्रीम सुपरओवर बैटिंग पार्टनर के तौर पर चुनाव किया है.

यशस्वी जायसवाल ने इसके अलावा इंटरव्यू के दौरान कहा कि, विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्लेजिंग ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी करते हैं. वहीं, जायसवाल ने टीम इंडिया के सुपरमैन के तौर पर तिलक वर्मा का चुनाव किया है. जायसवाल ने कहा कि, यदि उन्हें सुपरमैन का निकनेम देना पड़े तो वह तिलक वर्मा को देना चाहेंगे. वहीं, भारतीय ओपनर बल्लेबाज ने स्पाइडर मैन के लिए ऋषभ पंत का नाम नहीं लिया है. पंत ने स्पाइडर मैन के तौर पर ध्रुव जुरेल का नाम लिया है.

सबसे पसंदीदा सिक्स जोफ्रा ऑर्चर के खिलाफ लगाया

इसके अलावा जायसवाल ने अपने करियर का सबसे पसंदीदा छक्का इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा ऑर्चर के खिलाफ लगाया है. जायसवाल ने कहा, 'ऑर्चर को मैंने मुंबई के वानखड़े में छक्का लगाया था जो अपने करियर का सबसे पसंदीदा छक्का है."

ब्रायल लारा सबसे फेवरेट विदेशी खिलाड़ी

इसके अलावा जायसवाल ने अपने फेवरेट विदेशी खिलाड़ी के बारे में भी खुलासा किया. जायसवाल ने ब्रायन लारा को अपना सबसे फेवरेट विदेशी खिलाड़ी करार दिया है.

साल 2025 में जायसवाल ने 14 इंटरनेशनल मैच खेलकर कुल 916 रन बनाए, जिसने उन्होंने 4 शतक और 3 अर्धशतकीय पारी खेली. हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में जायसवाल ने अपने ODI करियर का पहला शतक ठोका था.