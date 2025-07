सचिन-ब्रायन लारा नहीं, चौथे टेस्ट से पहले कप्तान बेन स्टोक्स ने इस खिलाड़ी को बताया 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम'

Ben Stokes on Greatest of All Time IND vs ENG 4th Test: भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट से पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जो रूट की जमकर तारीफ की है. उन्होंने पूर्व कप्तान को "टेस्ट क्रिकेट का GOAT "(Ben Stokes on Greatest of All Time Joe Root)" बताते हुए कहा कि रूट का टीम के लिए योगदान अतुलनीय है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टोक्स ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है, वह वाकई सर्वश्रेष्ठ हैं." रूट ने हाल ही में लॉर्ड्स टेस्ट में शानदार प्रदर्शन कर इंग्लैंड को भारत पर 22 रन की जीत दिलाई थी.

इस मुकाबले में उन्होंने 104 और 40 रन की अहम पारियां खेलीं, जिसकी बदौलत उन्होंने ICC टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया और अपने ही साथी हैरी ब्रूक को पीछे छोड़ा. जो रूट अब टेस्ट क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि के करीब हैं. उनके नाम फिलहाल 13,259 रन हैं, और अगर वे 30 रन और बना लेते हैं तो भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ देंगे. वहीं, 120 रन बनाने पर वह जैक्स कैलिस और रिकी पोंटिंग को भी पछाड़कर सचिन तेंदुलकर के बाद टेस्ट इतिहास के दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे.

मैनचेस्टर का मैदान रूट के लिए काफी भाग्यशाली रहा है. उन्होंने यहां 11 टेस्ट मैचों में 65.20 की औसत से 978 रन बनाए हैं, जिसमें एक दोहरा शतक (254 रन) और सात अर्धशतक शामिल हैं. एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के तहत यह मुकाबला 23 जुलाई से शुरू होगा और इंग्लैंड फिलहाल इस पाँच मैचों की सीरीज़ में 2-1 की बढ़त पर है. अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या रूट इस टेस्ट में नया कीर्तिमान रच पाएंगे या नहीं.