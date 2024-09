IND vs BAN: वर्तमान क्रिकेट में कौन है 'क्रिकेट का भगवान', भारतीय गेंदबाज के बयान ने मचाई खलबली

Akash Deep Big statement on 'Gods Of Cricket': ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज मैथ्यू हेडन ने महान सचिन तेंदुलकर को 'क्रिकेट का भगवान' (Sachin Tendulkar 'Gods Of Cricket') करार दिया था जिसे आजतक फैन्स मानते हैं. फैन्स ही नहीं बल्कि दूसरे क्रिकेटर भी सचिन को 'गॉड ऑफ क्रिकेट' मानते हैं लेकिन अब भारत के गेंदबाज आकाश दीप ने एक बड़ा बयान दे दिया है. आकाशदीप ने दूसरे टेस्ट मैच से पहले मीडिया से बात करते हुए गॉड ऑफ क्रिकेट' को लेकर बात की. आकाश दीप ने माना है कि वर्तमान क्रिकेट में गॉड ऑफ क्रिकेट' कोई है तो विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं.

कानपुर में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट (IND vs BAN 2nd Test) से पहले मीडिया से बात करते हुए आकाश दीप ने कहा कि "जब वह बांग्लादेश सीरीज के लिए टीम में शामिल होने आए थे, तो उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा की कड़ी मेहनत और समर्पण का एक अलग स्तर देखा था."

नए भारतीय तेज गेंदबाज ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "जब मैं यहां आया, तो मैंने खेल के दिग्गज और क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले खिलाड़ियों जैसे रोहित, विराट भाई की कड़ी मेहनत और समर्पण को देखा, मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है और अभी भी ट्रेनिंग के दौरान इतनी मेहनत कर रहे हैं. उनकी विचार प्रक्रिया एक अलग स्तर की है , दोनों दिग्गजों को देखकर मुझे और भी कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है."

इसके अलावा आकाशदीप ने मीडिया से बात करते हुए कप्तान रोहित शर्मा (Akash Deep on Rohit Sharma) की तारीफ की, आकाशदीप ने रोहित को लेकर कहा कि, उनके लिए टीम में हर एक खिलाड़ी एक जैसा है. मैं टीम में नया था लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे यह एहसास नहीं दिलाया कि मैं अभी-अभी टीम में आया हूं.

🗣️ Watching the hard work and dedication of the legends in the team motivates you to work harder#TeamIndia pacer Akash Deep talks about his major learnings



