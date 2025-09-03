विज्ञापन
एशिया कप से पहले भारतीय खिलाड़ियों की होगी 'असल परीक्षा', बेंगलुरु में दिखा बस ट्रेलर - रिपोर्ट

एक रिपोर्ट में दावा है कि ब्रोंको टेस्ट, जिसको लेकर काफी चर्चाएं रही, वो किसी खिलाड़ी का नहीं हुआ है और यह दुबई में हो सकता है.

एशिया कप से पहले भारतीय खिलाड़ियों की होगी 'असल परीक्षा', बेंगलुरु में दिखा बस ट्रेलर - रिपोर्ट
Bronco Test Before Asia Cup: भारतीय खिलाड़ियों का नहीं हुआ है ब्रोंको टेस्ट
  • भारतीय क्रिकेट टीम के फिटनेस परीक्षण में ब्रोंको टेस्ट बेंगलुरु में नहीं हुआ बल्कि संभवतः दुबई में होगा.
  • ब्रोंको टेस्ट को नए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रॉक्स ने खिलाड़ियों की फिटनेस जांच के लिए सुझाया था.
  • भारत के अधिकांश खिलाड़ी जो एशिया कप के लिए चयनित हुए हैं, वे हाल ही में इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में शामिल थे.
भारतीय क्रिकेट सर्कल में यो-यो टेस्ट और ब्रोंको टेस्ट को लेकर काफी बज्ज है. टीम इंडिया का अगला असाइनमेंट एशिया कप है और उससे पहले खबर आई थी कि रोहित शर्मा समेत कई खिलाड़ी बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट से गुजरे. इस दौरान कई खिलाड़ियों ने फिटनेस टेस्ट दिया. लेकिन अब एक रिपोर्ट में दावा है कि  ब्रोंको टेस्ट, जिसको लेकर काफी चर्चाएं रही, वो किसी खिलाड़ी का नहीं हुआ है और यह दुबई में हो सकता है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, नए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रॉक्स की सिफारिश पर, खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए लाया गया, ब्रोंको टेस्ट, हाल ही में हुई फिटनेस ड्रिल का हिस्सा नहीं था. भारतीय खिलाड़ियों को यो-यो टेस्ट से पहले मेडिकल चेकपअप हुआ. 

बेंगलुरु में खिलाड़ियों का ब्रोंको टेस्ट क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर एक सूत्र ने कहा,"ऐसा तब हो सकता है जब टीम एशिया कप के लिए दुबई में इकट्ठा होगी. टीम आज देर रात (4 सितंबर की सुबह) रवाना होगी और 5 सितंबर को आईसीसी अकादमी में उनका पहला सत्र होगा. इसलिए यदि प्रबंधन और एस एंड सी ब्रोंको मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो यह दुबई में हो सकता है."

क्या ये टेस्ट सेलेक्शन के लिए जरूरी है? रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसा नहीं है. सभी अनुबंधित खिलाड़ी और ऐसे खिलाड़ी, जिन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें लंबी छुट्टी के बाद अपनी मैच फिटनेस साबित करनी होती है. मौजूदा मामले में, एशिया कप के लिए जिन खिलाड़ियों का चयन हुआ है, उसमें से अधिकतर इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे, जबकि बाकी खिलाड़ियों ने लंबे अंतराल से कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है. 

एशिया कप के बाद भारतीय टीम को घर पर वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज खेलनी है और उसके बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी. एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है और सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया 10 सितंबर को अपना लीग स्टेज का अपना पहला मैच खेलेगी. 

