VIDEO: निकोलस पूरन का विशालकाय छक्का देख दुनिया सहमी, पोलार्ड ने भी मचाया गर्दा, फाइनल में पहुंची MI

Nicholas Poorans 102 Metre Monster Six: मेजर लीग क्रिकेट 2025 का दूसरा क्वालीफायर मुकाबला 11 जुलाई को टेक्सास सुपर किंग्स और एमआई न्यूयॉर्क के बीच डलास में खेला गया. जहां एमआई की टीम छह गेंद शेष रहते सात विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व विस्फोटक ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड रहे. जिन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए पांचवें क्रम पर मैच जिताऊं पारी खेली. मैच के दौरान उन्होंने महज 22 गेंदों का सामना किया. इस बीच देखते ही देखते 213.63 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 47 रन कूट डाले. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को चार चौके और तीन बेहतरीन छक्के देखने को मिले.

लक्ष्य का पीछा करते हुए एमआई के कप्तान निकोलस पूरन भी अच्छे टच में नजर आए. टीम के लिए चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 36 गेंदों का सामना किया. इस बीच 144.44 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 52 रन बनाने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से भी क्रिकेट प्रेमियों को चार चौके और तीन छक्के देखने को मिले.

There's a reason why Nicky P. is the MINY skipper 😮‍💨 pic.twitter.com/SjwhZuR7Ox