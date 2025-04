LSG vs CSK: अंशुल कंबोज की जाल में ऐसे फंसे निकोलस पूरन, धोनी ने इशारों में लिया ये फैसला

Nicholas Pooran LBW MS Dhoni Review DC vs LSG IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 18वें संस्करण में सोमवार को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (LSG vs CSK) के कप्तान एमएस धोनी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. लखनऊ लगातार चौथी जीत की तलाश में है और कप्तान ऋषभ पंत की अगुआई में तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है. चेन्नई के खिलाफ लखनऊ टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी लेकिन उन्हें शुरुआत में ही एडम मारक्रम के रूप में पहले ओवर की आखिरी गेंद पर पहला झटका लगा और खलील अहमद ने चेन्नई को पहली सफलता दिलाई, लेकिन ठीक उसके दो ओवर बाद ही LSG को निकोलस पूरन 8 रन के रूप में बड़ा झटका लगा.

ये विकेट चेन्नई के लिए अंशुल कंबोज ने अपनी सटीक लाइन की वजह से हासिल करने में सफल रहे. शुरुआत में एलबीडब्लू के लिए अंशुल ने बहुत ही जोड़दार अपील की लेकिन अंपायर ने पूरन को नॉटआउट करार दिया जिसके बाद सभी खिलाड़ियों की नजर महेंद्र सिंह धोनी पर गई, धोनी ने इशारों में ही पूछा की क्या लगता है और उसके तुरंत बाद रिव्यु ले लिया जिसके बाद थर्ड अंपायर ने मैदानी अंपायर को फैसला बदलने को कहा और पूरन आउट करार दिए गए.

DRS = DHONI REVIEW SYSTEM ☝



A tactical review reaps max reward for #CSK as the dangerman #NicholasPooran departs! 🙌



Watch the LIVE action ➡ https://t.co/s4GGBvRcda#IPLonJioStar 👉 #LSGvCSK | LIVE NOW on Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi & JioHotstar! pic.twitter.com/QPR5xD2m8X