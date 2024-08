निकोलस पूरन ने बर्गर की निकाली हेकड़ी, 1 ओवर में लगाए लगातर 4 आसमानी छक्के, VIDEO

Nicholas Pooran Hit 4 Consecutive Sixes in 1 Over: मौजूदा समय में दक्षिण अफ्रीका की टीम वेस्टइंडीज दौरे पर है. यहां दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज जारी है. सीरीज का पहला मुकाबला 23 अगस्त को तरौबा में खेला गया. जहां मेजबान टीम 13 गेंद शेष रहते 7 विकेट से बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के दौरान कैरेबियन स्टार बल्लेबाज निकोलस पूरन का एक बार फिर रौद्र रूप देखने को मिला. 29 वर्षीय बल्लेबाज ने मैच के दौरान विशेषकर विपक्षी टीम के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर को अपना निशाना बनाया और उनके 1 ओवर में देखते ही देखते लगातार 4 छक्के कूट दिए.

दरअसल, यह वाक्या दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी के दौरान देखने को मिला. टीम के लिए 12वां ओवर लेकर नांद्रे बर्गर आए. उनके सामने शाई होप खड़े थे. बर्गर की पहली गेंद धीमी गति की रही. जहां होप पुल करने के प्रयास में चूक गए. दूसरी गेंद को होप थर्ड मैन की दिशा में खेलते हुए सिंगल लेने में कामयाब रहे.

12th over: 0️⃣1️⃣6️⃣6️⃣6️⃣ Nicholas Pooran is in full savage mode!🔥😤 #WIvSA #T20FEST pic.twitter.com/7PTaoQCa8r

अब सामने पूरन थे. बर्गर ने ओवर की तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेंथ पर डाली. यहां कैरेबियन बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार था. उन्होंने गेंद पर जोरदार प्रहार किया और लॉन्ग-ऑफ के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़ा. बर्गर ने अपनी चौथी डिलीवरी थोड़ी धीमी गति से की, लेकिन यहां चाक चौबंद पूरन ने फिर से जोरदार प्रहार किया और गेंद को छक्के के लिए सीमा रेखा के बाहर भेज दिया.

बर्गर के ओवर की चौथी गेंद फुलर रही. यहां भी पूरन छक्का लगाने में कामयाब रहे. आखिरी 3 गेंदों पर 3 छक्के खाने के बाद बर्गर अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे. मगर पूरन के तेवर इसके बावजूद कम नहीं हुए. ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से खूबसूरत छक्का लगाया और हर किसी को खुश होने पर मजबूर कर दिया.

Player of the match performance from Nicholas Pooran to steer the #MenInMaroon home! 🏏💪🏾#WIvSA #T20Fest pic.twitter.com/xQYbqsLrwm