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New Zealand vs South Africa 1st T20I Live Streaming: कब और कितने बजे शुरू होगा मैच, कहां देख पाएंगे लाइव

New Zealand vs South Africa 1st T20I Live Streaming: न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच रविवार से पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज शुरू होनी है. माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा.

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New Zealand vs South Africa 1st T20I Live Streaming: कब और कितने बजे शुरू होगा मैच, कहां देख पाएंगे लाइव

New Zealand vs South Africa 1st T20I Live Streaming: न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच रविवार से पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज शुरू होनी है. माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा. इस सीरीज के लिए दोनों टीमों में कई युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. एडेन मार्करम की गैरमौजूदगी में साउथ अफ्रीका की कमान केशव महाराज के हाथों में सौंपी गई है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी. हालांकि, खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी. दोनों टीमों की तरफ से सेमीफाइनल खेलने वाले सिर्फ 4 ही खिलाड़ी इस सीरीज में खेलते हुए दिखाई देंगे. 

किन खिलाड़ियों पर होंगी नजरें

इस सीरीज में ईश सोढ़ी, काइल जेमीसन, जॉर्ज लिंडे और जेसन स्मिथ जैसे खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा, जो अपनी-अपनी टीमों के वर्ल्ड कप स्क्वॉड का हिस्सा थे, लेकिन टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं खेल पाए थे. हालांकि, इस टी20 सीरीज में खासतौर पर युवा खिलाड़ियों के पास दमदार प्रदर्शन करने का मौका होगा.

न्यूजीलैंड की ओर से टिम रॉबिन्सन और बेवन जैकब्स जैसे खिलाड़ियों के पास अपनी काबिलियत दिखाने का शानदार मौका होगा. वहीं, साउथ अफ्रीका टीम के फैंस की निगाहें जॉर्डन हरमन और नकोबानी मोकोएना पर होंगी, जो हाल ही में खत्म हुए एसएटी20 लीग में दमदार प्रदर्शन करके यहां पहुंचे हैं.  हरमन टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी रहे थे, तो नकोबानी ने 10 मुकाबलों में 13 विकेट निकाले थे. चोट से उबरने के बाद टॉनी डी जॉर्जी भी इस सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे. यह सीरीज दोनों देशों के लिए 2028 टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी की आधिकारिक शुरुआत भी होगी, जिसकी सह-मेजबानी न्यूजीलैंड करेगा.

कैसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 74 टी20 इंटनरेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 42 मैच न्यूजीलैंड ने जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका ने 27 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. 

पिच और मौसम का हाल

बे ओवल क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है. इस मैदान पर जमकर चौके-छक्के लगते हैं. पहली पारी का औसतन स्कोर यहां 155 रन रहा है. वहीं, दूसरी पारी का औसत स्कोर 137 रन है. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले पहले टी20 में बारिश होने की आशंका न के बराबर है. अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियम और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. 

कब और कहां होगा मुकाबला?

यह मुकाबला 15 मार्च को माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जाएगा. 

कितने बजे शुरू होगा मुकाबला?

न्यूजीलैंड-साउथ अफ्रीका के बीच यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 पर शुरू होगा, जबकि मैच का टॉस आधे घंटे 11:15 पर होगा 

कहां देख पाएंगे लाइव?

भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर मैच का लाइव टेलिकास्ट होगा, जबकि सोनी लिव एप और फैनकोड पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.

ऐसी  है दोनों टीमें

साउथ अफ्रीका टी20 टीम: टोनी डी जोरजी, जेसन स्मिथ, जॉर्डन हरमन, जॉर्ज लिंडे, वियान मुल्डर, कॉनर एस्टरहुइजन (विकेटकीपर), प्रेनेलन सुब्रायन, डियान फॉरेस्टर, गेराल्ड कोएत्जी, ओटनील बार्टमैन, केशव महाराज (कप्तान), लुथो सिपामाला, रुबिन हरमन, एंडिले सिमेलेन, नकोबानी मोकोएना.

न्यूजीलैंड टी20 टीम: डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), टिम रॉबिन्सन, टॉम लैथम, जेम्स नीशम, जोश क्लार्कसन, मिचेल सेंटनर (कप्तान), बेवन जैकब्स, नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, लॉकी फर्ग्यूसन, ईश सोढ़ी, कोल मैककॉन्ची, डेन क्लीवर, निक केली, बेन सियर्स, कैटेन डी क्लार्क, जेडन लेनोक्स, जैक फॉल्क्स.

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