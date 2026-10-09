भारत के खिलाफ T20I सीरीज़ से पहले न्यूज़ीलैंड को दो खिलाड़ियों के चोटिल होने का झटका, रिप्लेसमेंट का किया ऐलान

न्यूज़ीलैंड को दोहरे चोट का झटका लगा है; मार्क चैपमैन और ज़ैक फ़ोल्क्स भारत के ख़िलाफ़ होने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज़ से बाहर हो गए हैं. यह सीरीज़ 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में शुरू होगी. चैपमैन पिछले महीने यूरोपियन T20 लीग के दौरान लगी बाईं हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं, जबकि तेज गेंदबाज़ फोल्क्स को हाल ही में कैंटरबरी के ट्रेनिंग सेशन के दौरान दाहिने हिप फ्लेक्सर में चोट लगी थी. 32 साल के चैपमैन, जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और 113 T20I मैच खेल चुके हैं, भारत के ख़िलाफ़ अगली वनडे सीरीज़ में वापसी करने की राह पर हैं. हालांकि, फ़ोल्क्स की वापसी की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है.

इन दोनों घायल खिलाड़ियों की जगह ऑलराउंडर जोश क्लार्कसन और तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर को टीम में शामिल किया गया है. न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने माना कि T20I सीरीज से पहले इन दो खिलाड़ियों का बाहर होना एक बड़ा झटका है.

वाल्टर ने कहा, "मुझे मार्क और ज़ैक के लिए बहुत बुरा लग रहा है और मैं उनके जल्द ठीक होने की कामना करता हूं. हम खुशकिस्मत हैं कि हमें जोश और ब्लेयर की काबिलियत का फ़ायदा मिल सकता है. मुझे पता है कि वे दोनों ही इस शानदार T20 सीरीज का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्साहित हैं."

यह सीरीज 1 नवंबर को हैमिल्टन में खत्म होगी.

न्यूजीलैंड T20I टीम: मिशेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, बेवन जैकब्स, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफ़र्ट, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर.