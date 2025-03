NZ vs PAK: बाबर और रिजवान की मौजूदगी में भी नहीं बदली पाकिस्तान की किस्मत, न्यूजीलैंड ने 73 रनों से धोया

New Zealand Beat Pakistan By 73 Runs: न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 29 मार्च को नेपियर स्थित मैकलीन पार्क में खेला गया. जहां पाकिस्तानी टीम को 73 रनों के बड़े अंतर से शिकस्त का सामना करना पड़ा है. मेजबान टीम की तरफ से मिले 345 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की तरफ से ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया. मगर निचले क्रम के बल्लेबाजों की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से उन्हें पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है.

लक्ष्य का पीछा करते हुए अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम सर्वोच्च स्कोरर रहे. उन्होंने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 83 गेंदों का सामना किया. इस बीच 93.98 की स्ट्राइक रेट से 78 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से पांच चौके और तीन बेहतरीन छक्के निकले. उनके अलावा पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सलमान आगा ने 48 गेंदों में 58 रनों का योगदान दिया.

