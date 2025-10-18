'किसी भी उम्र में खेल सकते हैं...' गोल्फ को लेकर NDTV वर्ल्ड समिट में बोले कपिल देव

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 के दूसरे दिन मंच पर आए भारतीय टीम के 1983 विश्व विजेता कप्तान कपिल देव ने कहा कि यह एक ऐसा खेल है, जो आप किसी भी उम्र में खेल सकते हैं. पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि किसी खेल से संन्यास लेने के बाद आप कोई अन्य नहीं खेल सकते, लेकिन गोल्फ आप आसानी से खेल सकते हैं.

गोल्फ पर पीजीटीआई के अध्यक्ष कपिल देव ने कहा,"यह एकमात्र खेल है जिसे आप किसी भी उम्र में (किसी भी उम्र में) खेल सकते हैं." "मैं यह नहीं कह रहा हूं कि क्रिकेट बड़ा नहीं है. मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि एक बार हार मानने के बाद आप फुटबॉल या कई अन्य खेल नहीं खेल सकते, लेकिन आप गोल्फ खेल सकते हैं."