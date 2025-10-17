NDTV World Summit 2025: जसप्रीत बुमराह या जेम्स एंडरस, कौन है बेहतर? ऋषि सुनक ने लिया ये नाम

NDTV World Summit 2025: ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने शुक्रवार को एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में शिरकत की. इस दौरान उनसे सवाल हुआ कि जसप्रीत बुमराह और जेम्स एंडरसन में कौन बेहतर है. इसके जवाब में ऋषि सुनक ने कहा कि जेम्स एंडरसन क्रिकेट के महानतम गेंदबाज हैं. हालांकि, लोग बल्लेबाजों को अधिक तवज्जों देते हैं, लेकिन एंडरसन के पास 20 सालों का करियर है औ वो काफी प्रेरक है. सुनक को जिमी एंडरसन और जसप्रीत बुमराह के बीच चयन करने के लिए कहा गया था. उन्होंने बुमराह को 'शानदार' बताया, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता के साथ-साथ विनम्रता के लिए इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज को चुना. ऋषि सुनक ने कहा,"बुमराह शानदार हैं लेकिन सर जिमी एंडरसन मेरी पसंद होंगे."

इंग्लैंड के लिए 188 टेस्ट में 26.46 की औसत और 2.79 की इकॉनमी से 704 विकेट लेने वाले जेम्स एंडरसन क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. एंडरसन ने अपने टेस्ट करियर में 32 बार फाइव विकेट हॉल और 3 बार 10 विकेट हॉल लिया है.

वहीं भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 50 मैचों की 74 पारियों में अभी तक 226 शिकार किए हैं. बुमराह का औसत 19.83 का है, जबकि इकॉनमी 2.78 की है. बुमराह 15 मौकों पर अभी तक फाइव विकेट हॉल लेने में सफल हुए हैं. कई दिग्गज बुमराह को मौजूदा समय में वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बेहतर गेंदबाज बता चुके हैं.