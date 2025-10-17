NDTV World Summit 2025: रोहित-कोहली के अचानक संन्यास लेने पर मिली गालियां? अजीत अगरकर ने दिया जवाब

NDTV World Summit 2025: रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी, जहां पांच मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में टीम इंडिया को 1-3 से हार मिली थी ऐर इस हार के बाद टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी. इस सीरीज के बाद भारत ने अगली टेस्ट सीरीज आईपीएल के बाद इंग्लैंड के खिलाफ खेली, जिसमें शुभमन गिल की अगुवाई में भारत ने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी सीरीज 2-2 से ड्रॉ करवाने में सफलता पाई. इस सीरीज की शुरुआत से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास ले लिया था. रोहित पहले ने इंग्लैंड में खेलने को लेकर प्रतिबध्ता दिखाई थी, लेकिन बीच आईपीएल में उन्होंने अचानक से संन्यास लिया. वहीं अब अजीत अगरकर ने रोहित और कोहली के टेस्ट से अचानक संन्यास के सवाल पर जवाब दिया है.

'उन्होंने अपना फैसला ले लिया था'

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में 'अनिश्चित विकल्प, तय बदलाव' के सेशन में जब अजीत से पूछा गया कि क्या उन्हें हेट मेल मिलते हैं कि आपने रोहित और कोहली को टेस्ट से रिटायर करवाया है, इसको लेकर अजीत अगरकर ने कहा,"मैं इमेल नहीं मिलता, बस बीसीसीआई से आए अधिकारिक इमेल पढ़ता हूं. दोनों ही भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज हैं. दोनों ने अप्रोच किया. उन्हें लगा कि एक नया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकल है."

अगरकर ने आगे कहा,"मुझे लगता है कि दोनों बहुत जागरूक थे, शायद वे उन दो सालों के लिए टेस्ट खिलाड़ी के रूप में उस डब्ल्यूटीसी चक्र के लिए नहीं गए होंगे और और देखिए इंग्लैंड एक ऐसी सीरीज थी, जहां हमें कुछ अनुभव पसंद करते. आप जानते हैं और यह प्रदर्शन अविश्वसनीय था, भले ही हम एक युवा कप्तान की अगुवाई में जीत पाए. जो हमेशा मुश्किल होने वाला था. लेकिन हमें कुछ अनुभव की जरूरत थी."

अजीत अगरकर ने दोनों दिग्गजों के टेस्ट से संन्यास लेने पर कहा,"उन्होंने अपना फैसला ले लिया था. एक बार आप उतना खेल लेते हैं, जितना उन्होंने खेला है, और अगर वो एक फॉर्मेट छोड़ना चाहते हैं, तो आपको उनके फैसले का सम्मान करना होगा."

'जो प्रदर्शन कर रहे उन पर फोक्स'

रोहित के संन्यास को लेकर बोलते हुए अजीत अगरकर ने कहा,"मैं सोशल मीडिया नहीं देखता. मैं खिलाड़ी से बात करता हूं. देखिए, मुझे लगता है कि आपको उस टीम पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो इंग्लैंड में खेली थी. मुझे लगता है कि लोग वहां गए और सभी बाधाओं के बावजूद उस सीरीज को ड्रा किया. मुझे नहीं लगता कि किसी को लगा था कि हम जीतेंगे. तो क्यों ना उन प्रदर्शनों पर ध्यान करें जो मौजूदा खिलाड़ी कर रहे हैं, बजाय उन लोगों पर जो रिटायर हो चुके हैं."

अगरकर ने आगे कहा,"वह बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं. लेकिन अब टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं हैं. तो इसके बजाय शायद उन लोगों की सराहना करें जो वास्तव में वहां गए और अन्य चीजों में कमियां ढूंढने की कोशिश करने के बजाय प्रदर्शन किया और टीम शानदार थी."

