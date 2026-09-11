दो घंटे तक की पूछताछ, पाकिस्तान के इमाम-उल-हक और मोहम्मद रिजवान पर बड़ा एक्शन, फोन भी जब्त

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो स्टार खिलाड़ियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए. ड्रेसिंग रूम से कथित तौर पर संवेदनशील जानकारी लीक होने के आरोपों के बीच अब मामले की फॉरेंसिक जांच की जा रही है. जांच एजेंसियां खिलाड़ियों के फोन डेटा और वित्तीय लेनदेन की पड़ताल कर रही हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जांच का फोकस ड्रेसिंग रूम की गोपनीय जानकारी बाहर पहुंचने के संभावित पहलू पर भी है.

जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) पाकिस्तान के क्रिकेटर इमाम-उल-हक और मोहम्मद रिजवान के मोबाइल फोन की फोरेंसिक और तकनीकी जांच कर रही है. जांच मुख्य रूप से इन दोनों खिलाड़ियों से जुड़े वित्तीय मामलों और संदिग्ध लेन-देन पर केंद्रित है.

खातों से किए गए लेन-देन की समीक्षा

दरअसल, इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज से पहले और बाद में इमाम और रिजवान के वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा रही है और उनके बैंक खातों की जानकारी की भी पड़ताल हो रही है. सूत्रों के मुताबिक, संबंधित अवधि के दौरान उनके खातों से किए गए लेन-देन की समीक्षा की जा रही है. उन्होंने कहा कि अगर कोई संदिग्ध लेन-देन पाया जाता है, तो जांचकर्ता फंड के सोर्स की जांच करेंगे और यह पता लगाएंगे कि पैसा कहां ट्रांसफर किया गया था.

फोन से मिली जानकारी का फोरेंसिक विश्लेषण

जियो न्यूज को सूत्रों ने बताया कि जांच के हिस्से के तौर पर किसी कंपनी, व्यक्ति या संगठन द्वारा किए गए संदिग्ध भुगतान की भी जांच की जा रही है. अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि खिलाड़ियों के मोबाइल फोन से मिले डेटा को उनके वित्तीय लेन-देन की जांच से जोड़ा जा रहा है. संदेशों, संपर्कों और अन्य डिजिटल जानकारी का भी फ़ोरेंसिक विश्लेषण किया जा रहा है.

सूत्रों ने आगे बताया कि जांच का एक और अहम पहलू इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की चल रही टेस्ट सीरीज के दौरान ड्रेसिंग-रूम की जानकारी लीक होने का मामला है. इमाम और रिजवान गुरुवार को लाहौर में NCCIA के सामने पेश हुए और जांच के सिलसिले में उनसे पूछताछ की गई. पूछताछ के बाद दोनों क्रिकेटरों ने अपने जवाब जमा करने के लिए और समय मांगा.

दो घंटे तक की पूछताछ

सूत्रों के अनुसार, खिलाड़ी दोपहर करीब 3 बजे लाहौर में NCCIA के जौहर टाउन कार्यालय में पेश हुए और उनसे लगभग दो घंटे तक पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान, खिलाड़ियों से ड्रेसिंग रूम से कथित तौर पर जानकारी लीक होने के साथ-साथ इंग्लैंड में अभ्यास सत्रों और मैचों के दौरान उनके संपर्कों और मुलाकातों के बारे में भी पूछा गया.

सूत्रों ने आगे बताया कि NCCIA ने आधिकारिक तौर पर किसी भी खिलाड़ी के खिलाफ किसी आरोप की पुष्टि नहीं की है. इस महीने की शुरुआत में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के 2026 के दौरों के लिए पाकिस्तान की टेस्ट टीमों में रिजवान और इमाम के चयन के संबंध में अपनी चयन समिति के एक सदस्य से लिखित स्पष्टीकरण मांगा था.

PCB द्वारा 31 अगस्त को जारी एक नोटिस के अनुसार, समिति के सदस्य ने 2 जून को एक चयन बैठक में भाग लिया था, जिसके दौरान दो सीरीज़ के लिए पाकिस्तान की टेस्ट टीमों में खिलाड़ियों पर विचार करने और उनके चयन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान हो या श्रीलंका! फाइनल से पहले दीप्ति शर्मा ने बताई टीम इंडिया की पूरी रणनीति