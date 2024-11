'IPL नीलामी में तुम कहां जा रहे हो', नाथन लियोन ने शुरू की हरकत, ऋषभ पंत ने दो टूक में बंद कर दी बोलती, VIDEO

Nathan Lyon Asked A Funny Question To Rishabh Pant: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का रोमांच शुरू हो गया है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला आज (22 नवंबर) से पर्थ में खेला जा रहा है. सीरीज शुरू होने से पूर्व जैसी की संभावना जताई जा रही थी. मैच के दौरान खिलाड़ियों के बीच वाद-विवाद देखने को मिल सकता है. ठीक वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है. टीम का पूरा दारोमदार मौजूदा समय में ऋषभ पंत के कंधों पर टिका हुआ है. यही वजह है कि विपक्षी खिलाड़ियों ने उन्हें पवेलियन की राह दिखाने के लिए छेड़ना शुरू कर दिया है.

नाथन लियोन और ऋषभ पंत के बीच मैदान में हुई एक मजेदार बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, आगामी 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दा शहर में खिलाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया पूरी होने वाली है. इसी चीज को देखते हुए पर्थ टेस्ट में लियोन ने पंत से सवाल किया है. उनका कहना था आप, ''आईपीएल नीलामी में तुम कहा जा रहे हो?''

IPL AUCTION TALK IN BGT 😄🔥



Nathan Lyon - "Where are you going in the IPL auction"?



Rishabh Pant - "No Idea". pic.twitter.com/qbpQ2movED